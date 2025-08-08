پیام تبریک مدیرعامل بانک توسعه تعاون بمناسبت روز خبرنگار
امیرهوشنگ عصارزاده، مدیرعامل بانک توسعه تعاون در پیامی فرا رسیدن ۱۷ مرداد روز خبرنگار را تبریک گفت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون در این پیام آمده است:
جان نباشد جز خبر در آزمون
هرکه را افزون خبر جانش فزون
فرصت ارزشمند روز خبرنگار را مغتنم شمرده و به همه تلاشگران فرهیخته عرصه خبر تبریک عرض مینمایم و برای آنان که همواره و بیوقفه در تمامی رخدادها، نقش مهم ثبت و انعکاس وقایع را در مسیر تعالی روشناندیشی و آگاهیبخشی عهدهدار هستند آرزوی موفقیت و کامیابی روزافزون دارم.
ارج و جایگاه خبرنگاران صدیق و شریف در اعتلا و بالندگی عرصههای فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور انکارناپذیر و بیبدیل است و در این میانه، شبکه بانکی کشور نیز به سبب مأموریتهای خطیر خود در مسیر رشد و توسعه کشور، وامدار کوششهای ارزنده خبرنگاران حوزه بانکی در تبیین فعالیتها، تحکیم شفافیت و تقویت اعتماد عمومی است.
امید که اندیشه وزین، بیان بلیغ و قلم وثیقتان بیشازپیش بسترساز سرافرازی و شکوه ایران اسلامی باشد.
امیرهوشنگ عصارزاده
مدیرعامل بانک توسعه تعاون
۱۷ مرداد ۱۴۰۴