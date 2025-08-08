خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام تبریک مدیرعامل بانک توسعه تعاون بمناسبت روز خبرنگار

پیام تبریک مدیرعامل بانک توسعه تعاون بمناسبت روز خبرنگار
کد خبر : 1671786
لینک کوتاه کپی شد.

امیرهوشنگ عصارزاده، مدیرعامل بانک توسعه تعاون در پیامی فرا رسیدن ۱۷ مرداد روز خبرنگار را تبریک گفت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون  در این پیام آمده است:

جان نباشد جز خبر در آزمون 

هرکه را افزون خبر جانش فزون

فرصت ارزشمند روز خبرنگار را مغتنم شمرده و به همه تلاشگران فرهیخته عرصه خبر تبریک عرض می‌نمایم و برای آنان که همواره و بی‌وقفه در تمامی رخدادها، نقش مهم ثبت و انعکاس وقایع را در مسیر تعالی روشن‌اندیشی و آگاهی‌بخشی عهده‌دار هستند آرزوی موفقیت و کامیابی روزافزون دارم.

ارج و جایگاه خبرنگاران صدیق و شریف در اعتلا و بالندگی عرصه‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور انکارناپذیر و بی‌بدیل است و در این میانه، شبکه بانکی کشور نیز به سبب مأموریت‌های خطیر خود در مسیر رشد و توسعه کشور، وامدار کوشش‌های ارزنده خبرنگاران حوزه بانکی در تبیین فعالیت‌ها، تحکیم شفافیت و تقویت اعتماد عمومی است.

امید که اندیشه وزین، بیان بلیغ و قلم وثیقتان بیش‌ازپیش بسترساز سرافرازی و شکوه ایران اسلامی باشد.

امیرهوشنگ عصارزاده

مدیرعامل بانک توسعه تعاون 

۱۷ مرداد ۱۴۰۴

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور