پیام تبریک مدیرعامل بانک توسعه تعاون بمناسبت روز خبرنگار

جان نباشد جز خبر در آزمون

هرکه را افزون خبر جانش فزون

فرصت ارزشمند روز خبرنگار را مغتنم شمرده و به همه تلاشگران فرهیخته عرصه خبر تبریک عرض می‌نمایم و برای آنان که همواره و بی‌وقفه در تمامی رخدادها، نقش مهم ثبت و انعکاس وقایع را در مسیر تعالی روشن‌اندیشی و آگاهی‌بخشی عهده‌دار هستند آرزوی موفقیت و کامیابی روزافزون دارم.

ارج و جایگاه خبرنگاران صدیق و شریف در اعتلا و بالندگی عرصه‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور انکارناپذیر و بی‌بدیل است و در این میانه، شبکه بانکی کشور نیز به سبب مأموریت‌های خطیر خود در مسیر رشد و توسعه کشور، وامدار کوشش‌های ارزنده خبرنگاران حوزه بانکی در تبیین فعالیت‌ها، تحکیم شفافیت و تقویت اعتماد عمومی است.

امید که اندیشه وزین، بیان بلیغ و قلم وثیقتان بیش‌ازپیش بسترساز سرافرازی و شکوه ایران اسلامی باشد.

امیرهوشنگ عصارزاده

مدیرعامل بانک توسعه تعاون

۱۷ مرداد ۱۴۰۴

