آمادگی بانک توسعه صادرات ایران برای گسترش همکاری با صنایع استان کرمان

معاون شعبه کرمان بانک توسعه صادرات ایران از آمادگی این بانک برای توسعه همکاری با صنایع استان کرمان خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، محمداسماعیل اشرفی معاون شعبه کرمان در بازدید از کارخانجات صنایع مس شهید باهنر کرمان و دیدار با معاون مالی و اقتصادی شرکت، سیاست‌های بانک برای استمرار و تقویت روابط با مشتریان را تشریح کرد.
اشرفی خواستار توسعه همکاری بانک با این شرکت شد و بیان داشت: طرح جامع الماسان این بانک می تواند نیازهای مختلف مشتریان از جمله این شرکت را تامین کند.
در این دیدار، دکتر رودری، معاون مالی و اقتصادی شرکت مس شهید باهنر کرمان نیز با ابراز امیدواری نسبت به گسترش همکاری‌ها، اعلام کرد که در شهریورماه و با افزایش وصولی‌های شرکت، بخش قابل توجهی از این مبالغ نزد بانک توسعه صادرات ایران متمرکز خواهد شد تا از تسهیلات و خدمات بانک بهره‌مند شوند.
در ادامه بازدیدی از خطوط تولید شامل کارخانجات ذوب، نورد، لوله، اکستروژن، محصولات آلیاژی برنجی، انبار تولیدات و بخش بازیابی ضایعات انجام گرفت.
گفتنی است شرکت صنایع مس شهید باهنر کرمان با دریافت کاتد مس از شرکت ملی صنایع مس ایران، نسبت به تولید انواع محصولات مسی همچون ورق، تسمه، لوله و سایر محصولات مرتبط اقدام کرده و سهم قابل توجهی از بازار داخلی را در اختیار دارد.

 

