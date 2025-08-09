بانک توسعه صادرات ایران بیش از ۸۰ درصد تسهیلات تکلیفی سال ۱۴۰۴ را در ۴ ماهه نخست پرداخت کرده است

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، یوسف نجدی اظهار کرد: این بانک در سال ۱۴۰۴ متعهد به پرداخت ۴۵۰ میلیارد ریال وام فرزندآوری بوده که از این میزان، تا پایان تیرماه جاری، ۳۶۷ میلیارد ریال معادل ۸۲ درصد آن پرداخت شده است.

وی درباره تسهیلات ازدواج نیز گفت: بانک توسعه صادرات ایران در سال جاری موظف به پرداخت ۸۰۱ میلیارد ریال وام ازدواج بوده که با پرداخت ۷۵۰ میلیارد ریال تا پایان تیرماه، ۹۰ درصد از تعهدات خود را در این زمینه محقق کرده است.

نجدی در ادامه تصریح کرد: این بانک در سال گذشته نیز فراتر از تعهدات خود در زمینه تسهیلات ازدواج و فرزندآوری عمل کرده بود؛ به‌طوری‌که در سال ۱۴۰۳ با وجود تعهد پرداخت ۳۰۰ میلیارد ریال تسهیلات فرزندآوری، مبلغ ۳۱۹ میلیارد ریال پرداخت شده است.

وی افزود: همچنین در بخش وام ازدواج، با وجود سقف تعهد ۶۰۰ میلیارد ریالی تا پایان سال ۱۴۰۳، مبلغ ۷۰۰ میلیارد ریال تسهیلات ازدواج پرداخت شده است.

گفتنی است بانک توسعه صادرات ایران به‌عنوان یک بانک تخصصی با رویکرد حمایتی نسبت به تولید و صادرات کشور فعالیت می‌کند و سطح تعهدات تکلیفی آن در مقایسه با سایر بانک‌ها تفاوت‌های بنیادینی دارد.

این گزارش می افزاید: بانک توسعه صادرات ایران تاکنون ، تأمین مالی بیش از ۳۰۰ طرح پیشران اقتصادی و صادرات محور را در داخل و خارج از کشور با پرداخت بیش از ۱۵ میلیارد دلار بر عهده داشته است. این پروژه‌ها طیف گسترده‌ای از حوزه‌ها نظیر پتروشیمی، توسعه بنادر، انتقال برق، نفت و گاز، کشتیرانی، فولاد، حمل‌ونقل شهری، معدن و صنایع غذایی را در بر می‌گیرد.

