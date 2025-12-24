خبرگزاری کار ایران
دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی از نمایشگاه لوازم خانگی مشهد بازدید کرد
دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی از نمایشگاه لوازم خانگی مشهد بازدید کرد.

به گزارش ایلنا: اوجاقی در جریان این بازدید با حضور در غرفه شرکت‌های مختلف تولیدکننده لوازم خانگی، از نزدیک در جریان آخرین محصولات، توانمندی‌ها و دستاوردهای تولیدکنندگان داخلی قرار گرفت.

دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران همچنین در گفت‌وگو با مدیران و فعالان حاضر در نمایشگاه، مسائل و چالش‌های تولیدکنندگان در حوزه تولید، از جمله مشکلات تأمین مواد اولیه، هزینه‌های تولید و شرایط بازار را مورد بررسی قرار داد و بر ضرورت حمایت مؤثر از تولید داخلی تأکید کرد.

بیست‌وششمین نمایشگاه لوازم خانگی مشهد با حضور شرکت‌های داخلی و عرضه جدیدترین محصولات این صنعت، از سوم تا ششم دی‌ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های مشهد برگزار می‌شود.

 

