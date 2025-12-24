بازدید دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی از پگاه شعله خراسان و فاز دوم کارخانه کلور
نسرین اوجاقی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، از شرکت پگاه شعله خراسان و فاز دوم کارخانه کلور بازدید کرد.
به گزارش ایلنا: اوجاقی در جریان این بازدید از آخرین محصولات، تولیدات و نوآوریهای شرکتهای کلور و پگاه شعله خراسان دیدن کرد و از نزدیک در جریان روند فعالیت این واحدهای تولیدی قرار گرفت.
در این بازدید، داوود جلایی، مدیرعامل شرکت پگاه شعله خراسان، تولید چینی تزئینی را یکی از مهمترین دستاوردهای این مجموعه عنوان کرد و گفت: امروز از نظر کیفیت، توان رقابت کامل با نمونههای خارجی را داریم.
وی ادامه داد: مسئله تامین مواد اولیه برای تولید به علت تخصیص ارز دچار معضل شده است.
نسرین اوجاقی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، نیز ضمن تقدیر از تولیدات باکیفیت مجموعه بزرگ ایرانشرق، پگاه شعله خراسان و کلور، مسئله تخصیص ارز را یکی از چالشهای مشترک صنعت لوازم خانگی کشور دانست و تأکید کرد: رفع این معضل نقش مهمی در افزایش تولید و تقویت توان رقابتی صنعت لوازم خانگی ایران خواهد داشت.