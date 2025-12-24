خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی از کارخانه الکترواستیل بازدید کرد

دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی از کارخانه الکترواستیل بازدید کرد
کد خبر : 1733382
لینک کوتاه کپی شد.

نسرین اوجاقی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، با حضور در کارخانه الکترواستیل از خطوط تولید و فرایندهای این شرکت بازدید کرد.

به گزارش ایلنا:  در این دیدار محمدزاده، مدیرعامل شرکت الکترواستیل، با تشریح فرایند تولید این مجموعه به حادثه آتش‌سوزی رخ‌داده در این کارخانه اشاره کرد و گفت: با وجود خسارات وارده، طی مدت پنج ماه کارخانه و تولید به شرایط عادی بازگشت، اما هیچ‌یک از تعهدات دولت و ستاد تسهیل در قبال این شرکت عملی نشد.
وی افزود: امروز در تولید یخچال به عمق ساخت داخل صددرصدی رسیده‌ایم و بزرگ‌ترین دستاورد ما در این مسیر، حمایت مردم عزیز ایران بوده است.

در ادامه، نسرین اوجاقی ضمن قدردانی از تلاش‌های الکترواستیل در جهت ارتقای تولید داخلی، از آمادگی انجمن صنایع لوازم خانگی برای همکاری و تسهیل ارتباط با دستگاه‌های دولتی به‌منظور پیگیری تعهدات انجام‌نشده نسبت به این شرکت خبر داد.

در پایان این بازدید، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران از خطوط تولید، فرایند ساخت و آخرین دستاوردهای شرکت الکترواستیل بازدید به عمل آورد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا