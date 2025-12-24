دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی از کارخانه الکترواستیل بازدید کرد

به گزارش ایلنا: در این دیدار محمدزاده، مدیرعامل شرکت الکترواستیل، با تشریح فرایند تولید این مجموعه به حادثه آتش‌سوزی رخ‌داده در این کارخانه اشاره کرد و گفت: با وجود خسارات وارده، طی مدت پنج ماه کارخانه و تولید به شرایط عادی بازگشت، اما هیچ‌یک از تعهدات دولت و ستاد تسهیل در قبال این شرکت عملی نشد.

وی افزود: امروز در تولید یخچال به عمق ساخت داخل صددرصدی رسیده‌ایم و بزرگ‌ترین دستاورد ما در این مسیر، حمایت مردم عزیز ایران بوده است.

در ادامه، نسرین اوجاقی ضمن قدردانی از تلاش‌های الکترواستیل در جهت ارتقای تولید داخلی، از آمادگی انجمن صنایع لوازم خانگی برای همکاری و تسهیل ارتباط با دستگاه‌های دولتی به‌منظور پیگیری تعهدات انجام‌نشده نسبت به این شرکت خبر داد.

در پایان این بازدید، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران از خطوط تولید، فرایند ساخت و آخرین دستاوردهای شرکت الکترواستیل بازدید به عمل آورد.

