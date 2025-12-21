به گزارش ایلنا: اتابک وزیر صمت با اشاره به نقش سیاست‌های ارزی در جهت‌دهی به صنعت گفت بانک مرکزی از طریق سیاست‌های ارزی در سیاست‌های صنعتی کشور مداخله می‌کند.

وی گفت : میزان تخصیص ارز که در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ سالانه حدود ۵۰ میلیارد دلار بود، اکنون به حدود ۲۴ میلیارد دلار کاهش یافته و این فشار موجب تغییر اولویت‌ها در اقتصاد شده است.

وزیر صمت افزود : وزارت صمت با تمرکز بر کالاهای اساسی و ملاحظات راهبردی تلاش کرده از مسیر تسهیل بازگشت ارز صادراتی، شرایط را تا حدی بهبود دهد.

اتابک با تأکید بر نگاه صادرات‌محور تصریح کرد سفر اخیرش به افغانستان با هدف رونق صادرات لوازم خانگی انجام شده و تشکیل خانواده در این کشور می‌تواند بازار مناسبی ایجاد کند.

وی همچنین از برنامه‌ها برای تسهیل صادرات به عراق خبر داد ادامه داد: درباره ورود کالای ته‌لنجی دولت با اعمال عوارض ۵ درصدی در پی شفاف‌سازی آمار و کاهش صرفه اقتصادی واردات کالای ساخته‌شده است تا این مسیر آسیب‌زا ساماندهی شود.

وزیر صمت از تغییر رویکرد وزارتخانه به استراتژی مأموریت‌محور با مزیت‌های استانی خبر داد و افزود: در شرایط اضطرار باید صنعت لوازم خانگی با تکیه بر صادرات، رکود و نیاز ارزی خود را مدیریت کند.

وی اظهار کرد: اگرچه تولید امسال حدود ۲۵ درصد نسبت به سال گذشته عقب است، اما برنامه‌هایی برای جبران تا پایان سال وجود دارد.

اتابک ادامه داد : وزارت نیرو و بانک مرکزی با عمل نکردن کامل به تعهدات خود در تأمین انرژی و ارز باعث اشفتگی شده اند و نسبت به نوسانات شدید نرخ ارز و احتمال خالی شدن قفسه فروشگاه‌ها هشدار داد.

در ادامه این نشست، ابراهیم شیخ معاون صنایع عمومی وزارت صمت اعلام کرد صنعت لوازم خانگی ۱.۵ درصد ارزش افزوده کل کشور را ایجاد می‌کند و عمق تولید داخل به‌طور متوسط ۶۰ درصد است.

وی گفت : بررسی‌های وزارتخانه نشان می‌دهد تولید کمتر از ۲۰۰ هزار دستگاه یخچال، لباسشویی و تلویزیون صرفه اقتصادی ندارد و این حد نصاب برای پکیج ۱۰۰ هزار و کولرگازی ۱۵۰ هزار دستگاه است.

شیخ افزود: با وجود کاهش ۳۹ درصدی تخصیص ارز در سال جاری، صادرات لوازم خانگی در مجموع ۸ درصد رشد کرده و در برخی بخش‌ها مانند لوازم برقی کوچک تا ۷۵ درصد افزایش یافته است.

شیخ ادامه داد : عراق با حدود ۱۸۰ میلیون دلار و افغانستان با ۶۴ میلیون دلار، مقاصد اصلی صادرات در سال ۱۴۰۳ بوده‌اند.

علیرضا دانیالی رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی نیز با طرح پرسشی درباره سیاست‌های سال آینده وزارت صمت هشدار داد :تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه و رشد ۸.۵ درصدی با شرایط فعلی ممکن نیست.

وی گفت: تداوم محدودیت‌های ارزی و اجرای قانون ته‌لنجی می‌تواند به کاهش تولید منجر شود و موضوع بهینه‌سازی مصارف ارزی فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده که نیازمند رسیدگی فوری است.

در پایان، نسرین اوجاقی دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی با انتقاد از نحوه اجرای قانون حمایت از مرزنشینان گفت : اگرچه هدف این قانون حمایت از مرزنشینان بوده، اما اجرای نادرست آن و بی‌توجهی به شرایط تولیدکنندگان، به سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در صنعت لوازم خانگی آسیب زده است.

وی اظهار کرد: بازنگری در فهرست اقلام مجاز برای ورود از مبادی مرزی با در نظر گرفتن ملاحظات تولید داخلی را خواستاریم.

انتهای پیام/