بازدید دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران از کارخانه ایران رادیاتور

به گزارش ایلنا : در این بازدید، جعفر شکیب بنیانگذار ایران رادیاتور با تشریح فرآیند تأسیس این شرکت، مهم‌ترین اصل شکل‌گیری آن را «ایرانی بودن و اعتلای ایران» عنوان کرد.

در ادامه این دیدار که با حضور مدیران ارشد شرکت برگزار شد، قرباندوست مدیرعامل ایران رادیاتور با اشاره به شرایط تولید، موانع پیش روی صنعت را قابل توجه توصیف کرد و گفت: این شرکت برای عبور از پیچیدگی‌های تأمین انرژی، اقدام به احداث نیروگاه اختصاصی برای تأمین برق کرده است.

وی افزود ایران رادیاتور برای توسعه فعالیت‌های خود از منابع بانکی استفاده نکرده و هم‌اکنون حدود دو هزار نفر به‌طور مستقیم در خطوط تولید این شرکت مشغول به کار هستند؛

قرباندوست ادامه داد : در مجموع حدود ۵۰ هزار نفر در زنجیره تولید، توزیع و پشتیبانی این شرکت فعالیت دارند.

مدیرعامل ایران رادیاتور تحریم‌ها را یکی از موانع اصلی توسعه صادرات دانست و انتقال پول را بغرنج توصیف کرد و گفت: محصولات این شرکت به کشورهایی از جمله اسپانیا، بلغارستان، لهستان و ترکیه صادر می‌شود.

قرباندوست همچنین با اشاره به تولید کولر گازی در این شرکت گفت: در حالی که وزارت صنعت، معدن و تجارت عمق داخلی‌سازی این محصول را ۳۰ درصد اعلام کرده است، ایران رادیاتور به عمق داخلی‌سازی ۷۵ درصدی در این بخش دست یافته است.

در ادامه، اوجاقی پس از بازدید از خطوط تولید، با بیان اینکه ایران رادیاتور با وجود چالش‌های تولید توانسته جایگاه مناسبی در تنوع محصولات به دست آورد، گفت: برخی قوانین از جمله قانون کولبری فشار مضاعفی بر صنعت وارد کرده است.

دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با تقدیر از صادرات ایران رادیاتور در شرایط تحریم، این روند را عاملی برای بالندگی صنعت لوازم خانگی کشور دانست و تأکید کرد: این انجمن آماده است با ایفای نقش تسهیل‌گر، برای رفع موانع تولید در کنار واحدهای صنعتی باشد.

انتهای پیام/