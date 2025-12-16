خبرگزاری کار ایران
تخصیص ارز مشروط شد

بانک مرکزی برای مدیریت فشار ارزی و جلوگیری از اخلال در تامین دارو و کالاهای اساسی، روند ثبت‌سفارش و تخصیص ارز را با حضور صمت و بهداشت زیر تیغ اصلاح برد.

به گزارش ایلنا: نشست رئیس کل بانک مرکزی با وزیران صمت و بهداشت و درمان به منظور بررسی دقیق نیازهای ارزی دو وزارتخانه و اولویت‌های اعلامی آنها در ثبت سفارشات ارزی‌شان برگزار شد. در این دو نشست، ضمن تاکید بر ترکیب کالاها در تالار یک و دو ارزی مرکز مبادله، مذاکرات و بررسی‌های دقیق و کارشناسی برای تامین ارز کالاهای اساسی و دارو و صنایع انجام شد.

همچنین مقرر شد نسبت به بررسی دقیقتر ثبت سفارش ها و بازسازی و اصلاح روند ثبت سفارش ها از سوی وزارتخانه های مربوطه اقدام شود. بانک مرکزی نیز بر اساس تعدیلات و اصلاحات انجام شده  نسبت به تخصیص ارز در اولویت های اعلامی وزارتخانه ها مذکور اقدامات لازم را انجام دهد.

فرزین رئیس کل بانک مرکزی نیز در این دو نشست با تاکید بر اهمیت تولید و ضرورت توجه به تامین مواد اولیه و ماشین آلات تولید، آمادگی بانک مرکزی برای تامین نیازها در جهت افزایش تولید به ویژه تولیدات ارزآور را اعلام کرد.

در این جلسه همچنین در خصوص ترکیب کالاها در تالار یک و دو ارزی مرکز مبادله و نحوه عمق بخشی به تالار دوم مذاکره شد و توافقات لازم به منظور توسعه و برخورداری سریعتر شرکت ها از ارز در تالار دوم تا روزهای اتی صورت پذیرفت.

بر اساس این گزارش، در این جلسه همچنین ترکیب کالاهایی که می توانند در تالار یک و تالار دو مرکز مبادله قرار بگیرند با توجه سطح اثربخشی آنها در تولید ناخالص داخلی و موضوعاتی مانند اشتغال و اثرگذاری بر تورم مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نتیجه نهایی پس از آماده سازی سامانه ها برای اعمال تغییرات ابلاغ خواهد شد.

همچنین موضوع تسریع در پرداخت های ارزی برای کالاهایی که کد تخصیص دریافت کرده اند نیز مورد بررسی قرار گرفت و اقدامات لازم برای تسریع در تامین منابع  ارز برای کالاهای اساسی و دارو با همکاری وزارتخانه نفت و بانک های عامل فعال در بازار ارز تجاری و کارگزاری های فعال انجام می شود.

به دستور رئیس‌کل بانک مرکزی، کمیته تخصصی رصد تامین ارز کالاهای اساسی و دارو با حضور نمایندگان وزارتخانه‌ها تشکیل و روزانه این موضوع پیگیری می‌شود.

 

