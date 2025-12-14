تابستان ۱۴۰۴؛ تورم بالا رفت، نفت ارزان شد

به گزارش ایلنا: طبق اطلاعات منتشر شده درباره نرخ تورم سالانه برای دهک‌های مختلف نیز بیشترین تورم تا پایان آبان ۱۴۰۴ شامل حال دهک اول با ۴۱.۷ درصد است. کم‌ترین نرخ تورم سالانه نیز تا پایان آبان ۱۴۰۴ برای دهک دهم با ۳۹.۵ درصد ثبت شد.

نرخ تورم سالانه فعالیت‌های مسکن و مستغلات نیز در تابستان سال جاری ۳۹.۳ درصد اعلام شد که نسبت به تابستان سال گذشته (۴۶.۷ درصد) کاهش یافته است. در بهار ۱۴۰۴ نیز نرخ تورم سالانه این حوزه ۴۱.۱ درصد اعلام شده بود.

نرخ تورم سالانه کالاهای صادارتی نیز در تابستان سال جاری ۴۸ درصد (ریالی) و ۰.۷ درصد (دلاری) اعلام شد. برای کالاهای وارداتی نیز ۱۲۳ درصد (ریالی) و ۲۱ درصد (دلاری) ثبت شد که نشان گر بالا رفتن هزینه‌های کشور و قیمت کالاهای وارداتی است، در حالی که کالاهای صادراتی چندان افزایش قیمتی نسبت به بهار امسال و تابستان سال قبل نداشته‌اند.

طبق آخرین آمار میزان نقدینگی کشور در مرداد ۱۴۰۴ نیز بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد ریال اعلام شده که نسبت به تیر ماه و فصل بهار سال جاری افزایش یافته است. ضریب فزاینده نقدینگی نیز ۷.۷۱۸ درصد اعلام شد که نسبت تیر (۷.۶۴۵ درصد) و بهار (۷.۶۵۶ درصد) سال جاری بیشتر است.

درآمد مالیاتی دولت در شش ماهه نخست سال جاری به شش میلیون و ۸۸۳ هزار و ۵۰۲ میلیارد ریال رسید. این رقم نشان‌دهنده رشد قابل توجه نسبت به مدت مشابه سال گذشته (پنج میلیون و ۱۲۶ هزار و ۵۹۶ میلیارد ریال) است و تأثیر آن بر بودجه و منابع دولت در سال جاری اهمیت زیادی دارد.

مقدار تولید و مصرف گاز طبیعی در کشور نیز برای فصل تابستان ۱۴۰۴ به ترتیب ۶۹۷.۹ و ۵۸۱.۹ میلیون متر مکعب اعلام شد که به نسبت بهار امسال و تابستان سال گذشته کاهش قابل توجهی داشته است. هر بشکه نفت خام اوپک نیز ۷۰.۳ دلار ثبت شد، در حالی که برای بهار سال جاری و تابستان سال قبل، این مبالغ به ترتیب ۶۸.۱ و ۸۰.۱ دلار بود.

انتهای پیام/