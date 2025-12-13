ابلاغ دستورالعمل اجرایی ایجاد انبار اختصاصی در واحدهای تولیدی
گمرک ایران با ابلاغ دستورالعمل اجرایی جدید، چارچوب موافقت با ایجاد انبارهای اختصاصی در واحدهای تولیدی را مشخص کرد.
به گزارش ایلنا: گمرک جمهوری اسلامی ایران با صدور دستورالعمل اجرایی جدید، ضوابط و شرایط موافقت با ایجاد انبارهای اختصاصی در واحدهای تولیدی را تشریح کرد. این بخشنامه از سوی معاون فنی گمرک و از طریق سامانههای گمرکی به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ شده است.
بر اساس این دستورالعمل، شرایط و الزامات لازم برای راهاندازی انبارهای اختصاصی تولیدی مشخص شده و چارچوب ارائه خدمات گمرکی، میزان و نوع تضمینهای مورد نیاز برای نگهداری کالا در این انبارها تعیین شده است. هدف از ابلاغ این دستورالعمل، تسهیل فرآیندهای گمرکی، کاهش هزینههای انبارداری و کمک به تداوم فعالیت واحدهای تولیدی عنوان شده است.
طبق مفاد این بخشنامه، مدت مجاز نگهداری کالا در انبارهای اختصاصی واحدهای تولیدی حداکثر هشت ماه تعیین شده و در صورت موافقت مدیر گمرک مربوطه، این مدت تا سه ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود.