خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ابلاغ دستورالعمل اجرایی ایجاد انبار اختصاصی در واحدهای تولیدی

ابلاغ دستورالعمل اجرایی ایجاد انبار اختصاصی در واحدهای تولیدی
کد خبر : 1726920
لینک کوتاه کپی شد.

گمرک ایران با ابلاغ دستورالعمل اجرایی جدید، چارچوب موافقت با ایجاد انبارهای اختصاصی در واحدهای تولیدی را مشخص کرد.

به گزارش ایلنا: گمرک جمهوری اسلامی ایران با صدور دستورالعمل اجرایی جدید، ضوابط و شرایط موافقت با ایجاد انبارهای اختصاصی در واحدهای تولیدی را تشریح کرد. این بخشنامه از سوی معاون فنی گمرک و از طریق سامانه‌های گمرکی به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ شده است.

بر اساس این دستورالعمل، شرایط و الزامات لازم برای راه‌اندازی انبارهای اختصاصی تولیدی مشخص شده و چارچوب ارائه خدمات گمرکی، میزان و نوع تضمین‌های مورد نیاز برای نگهداری کالا در این انبارها تعیین شده است. هدف از ابلاغ این دستورالعمل، تسهیل فرآیندهای گمرکی، کاهش هزینه‌های انبارداری و کمک به تداوم فعالیت واحدهای تولیدی عنوان شده است.

طبق مفاد این بخشنامه، مدت مجاز نگهداری کالا در انبارهای اختصاصی واحدهای تولیدی حداکثر هشت ماه تعیین شده و در صورت موافقت مدیر گمرک مربوطه، این مدت تا سه ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود.

 

ابلاغ دستورالعمل اجرایی ایجاد انبار اختصاصی در واحدهای تولیدی

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری