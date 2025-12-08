هشدار صنعت لوازم خانگی نسبت به پیامدهای قانون ملوانی و کولبری

به گزارش ایلنا: علیرضا موسوی‌مجد، نایب‌رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، گفت: این قانون می‌تواند تمام سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در حوزه لوازم خانگی را از بین ببرد و تولید ملی را فلج کند

وی افزود : نه منشأ ارز مشخص است و نه گارانتی و اصالت کالا، بنابراین این رویه به زیان تولیدکننده و مصرف‌کننده است.

موسوی‌مجد با اشاره به دستورالعمل اخیر درباره ثبت و تعیین منشأ ارز افزود: قانون باید به گونه‌ای تنظیم شود که تنها کالاهایی که توان تولید داخلی ندارند امکان ورود داشته باشند. در غیر این صورت تا سه سال آینده عملاً چیزی به نام قاچاق باقی نخواهد ماند و همه چیز از مجاری رسمی وارد می‌شود.

وی تأکید کرد: دولت و قانون‌گذار باید نظر ذی‌نفعان را در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار دهند.

در ادامه، موسی‌زاده با بیان اینکه قانون ملوانی و کولبری متعلق به شرایط امروز نیست گفت: این قانون سال‌ها پیش و در شرایط متفاوتی تصویب شده است.

وی افزود: آمارها نشان می‌دهد حدود پنج میلیارد دلار در سال‌های گذشته از طریق این رویه قاچاق وارد کشور می‌شد.

موسی‌زاده با بیان این مطلب که حاکمیت نتوانسته بود با برخورد سلبی جلوی قاچاق را بگیرد اظهار داشت : بنابراین تصمیم گرفته شد طی پنج سال این رویه ساماندهی شود و فهرست کالاهای قابل ورود به جز پوشاک و نقاط مشخص برای اجرای این روش تعیین شود.

وی اعلام کرد : درآمد حاصل از این رویه در همان استان هزینه می‌شود و طی شش ماه گذشته ۳.۵ همت آورده داشته است.

موسی‌زاده همچنین گفت: ۶۸۲ میلیون دلار واردات از طریق ملوانی و ۱۶۸ میلیون دلار از طریق کولبری در قالب اجرای این قانون انجام شده است.

دبیر کارگروه ساماندهی و تسهیل تجارت مرزی و فرامرزی با اشاره به چالش‌های تولید، از جمله صف‌های طولانی تخصیص ارز و ناترازی انرژی، گفت: این تهدیدها می‌تواند با مدیریت صحیح به فرصت تبدیل شود.

وی افزود: می‌توان تعرفه واردات لوازم خانگی از طریق این رویه را افزایش داد یا سقف مشخصی برای آن تعیین کرد.

موسی‌زاده با استقبال از پیشنهاد محدود کردن واردات به کالاهای فاقد تولید داخلی گفت: از انجمن صنایع لوازم خانگی انتظار دارد راه‌حل‌های پیشنهادی برای رفع چالش‌ها را به ستاد ارائه کند.

انتهای پیام/