خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هشدار صنعت لوازم خانگی نسبت به پیامدهای قانون ملوانی و کولبری

هشدار صنعت لوازم خانگی نسبت به پیامدهای قانون ملوانی و کولبری
کد خبر : 1724902
لینک کوتاه کپی شد.

اعضای انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در نشستی با رضا موسی‌زاده، دبیر کارگروه ساماندهی و تسهیل تجارت مرزی و فرامرزی، درباره پیامدهای اجرای قانون کولبری و ملوانی و آثار آن بر صنعت لوازم خانگی کشور گفت‌وگو کردند.در این نشست، تولیدکنندگان دغدغه‌های خود را درباره تأثیر این قانون بر بازار داخلی مطرح کردند.

به گزارش ایلنا: علیرضا موسوی‌مجد، نایب‌رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، گفت: این قانون می‌تواند تمام سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در حوزه لوازم خانگی را از بین ببرد و تولید ملی را فلج کند

وی افزود :  نه منشأ ارز مشخص است و نه گارانتی و اصالت کالا، بنابراین این رویه به زیان تولیدکننده و مصرف‌کننده است.

موسوی‌مجد با اشاره به دستورالعمل اخیر درباره ثبت و تعیین منشأ ارز افزود: قانون باید به گونه‌ای تنظیم شود که تنها کالاهایی که توان تولید داخلی ندارند امکان ورود داشته باشند. در غیر این صورت تا سه سال آینده عملاً چیزی به نام قاچاق باقی نخواهد ماند و همه چیز از مجاری رسمی وارد می‌شود.

وی تأکید کرد: دولت و قانون‌گذار باید نظر ذی‌نفعان را در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار دهند.

در ادامه، موسی‌زاده با بیان اینکه قانون ملوانی و کولبری متعلق به شرایط امروز نیست گفت: این قانون سال‌ها پیش و در شرایط متفاوتی تصویب شده است.

وی افزود: آمارها نشان می‌دهد حدود پنج میلیارد دلار در سال‌های گذشته از طریق این رویه قاچاق وارد کشور می‌شد.

موسی‌زاده با بیان این مطلب که  حاکمیت نتوانسته بود با برخورد سلبی جلوی قاچاق را بگیرد اظهار داشت :  بنابراین تصمیم گرفته شد طی پنج سال این رویه ساماندهی شود و فهرست کالاهای قابل ورود به جز پوشاک و نقاط مشخص برای اجرای این روش تعیین شود.

وی  اعلام کرد : درآمد حاصل از این رویه در همان استان هزینه می‌شود و طی شش ماه گذشته ۳.۵ همت آورده داشته است.

موسی‌زاده همچنین گفت: ۶۸۲ میلیون دلار واردات از طریق ملوانی و ۱۶۸ میلیون دلار از طریق کولبری در قالب اجرای این قانون انجام شده است.

دبیر کارگروه ساماندهی و تسهیل تجارت مرزی و فرامرزی با اشاره به چالش‌های تولید، از جمله صف‌های طولانی تخصیص ارز و ناترازی انرژی، گفت:  این تهدیدها می‌تواند با مدیریت صحیح به فرصت تبدیل شود.

وی افزود: می‌توان تعرفه واردات لوازم خانگی از طریق این رویه را افزایش داد یا سقف مشخصی برای آن تعیین کرد.

موسی‌زاده با استقبال از پیشنهاد محدود کردن واردات به کالاهای فاقد تولید داخلی گفت:  از انجمن صنایع لوازم خانگی انتظار دارد راه‌حل‌های پیشنهادی برای رفع چالش‌ها را به ستاد ارائه کند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری