تامین ارز واردات از مرز ۴۰ میلیارد دلار گذشت

به گزارش ایلنا: از این میزان تخصیص ارز، ۸ میلیارد و ۶۴۰ میلیون دلار به واردات کالاهای اساسی و دارو شامل ۶ میلیارد و ۵۹۸ میلیون دلار برای نهاده‌ها و بخش کشاورزی و ۲ میلیارد و ۴۲ میلیون دلار برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته است.

علاوه بر این، ۱ میلیارد و ۲۹۴ میلیون دلار برای تقویت ذخایر راهبردی کشور پرداخت شده است.

بر اساس این گزارش ۲۹ میلیارد و ۲۴۸ میلیون دلار نیز به واردات کالاهای تجاری و بازرگانی به شرح زیر اختصاص یافته است.

• صنایع حمل‌ونقل و خودرو: ۵ میلیارد و ۹۵۷ میلیون دلار

• صنایع تجهیزات برق و الکترونیک: ۴ میلیارد و ۳۳ میلیون دلار

• ماشین‌آلات و تجهیزات تولید: ۳ میلیارد و ۵۰۶ میلیون دلار

• صنایع شیمیایی و پلیمری: ۲ میلیارد و ۹۷۱ میلیون دلار

• صنایع معدنی: ۲ میلیارد و ۴۲ میلیون دلار

• منسوجات و پوشاک: ۷۳۵ میلیون دلار

• سایر صنایع: ۹ میلیارد و ۹۹۸ میلیون دلار

همچنین در سرفصل خدمات از جمله ارز مسافرتی، دانشجویی و درمانی هم یک میلیارد و ۱۲ میلیون دلار ارز تأمین شده است.

