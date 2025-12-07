تامین ارز واردات از مرز ۴۰ میلیارد دلار گذشت
از ابتدای سال جاری تا ۱۱ آذرماه در مجموع ۴۰ میلیارد و ۱۹۴ میلیون دلار برای نیازهای مختلف وارداتی کشور توسط بانک مرکزی تأمین ارز انجام شده است.
به گزارش ایلنا: از این میزان تخصیص ارز، ۸ میلیارد و ۶۴۰ میلیون دلار به واردات کالاهای اساسی و دارو شامل ۶ میلیارد و ۵۹۸ میلیون دلار برای نهادهها و بخش کشاورزی و ۲ میلیارد و ۴۲ میلیون دلار برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته است.
علاوه بر این، ۱ میلیارد و ۲۹۴ میلیون دلار برای تقویت ذخایر راهبردی کشور پرداخت شده است.
بر اساس این گزارش ۲۹ میلیارد و ۲۴۸ میلیون دلار نیز به واردات کالاهای تجاری و بازرگانی به شرح زیر اختصاص یافته است.
• صنایع حملونقل و خودرو: ۵ میلیارد و ۹۵۷ میلیون دلار
• صنایع تجهیزات برق و الکترونیک: ۴ میلیارد و ۳۳ میلیون دلار
• ماشینآلات و تجهیزات تولید: ۳ میلیارد و ۵۰۶ میلیون دلار
• صنایع شیمیایی و پلیمری: ۲ میلیارد و ۹۷۱ میلیون دلار
• صنایع معدنی: ۲ میلیارد و ۴۲ میلیون دلار
• منسوجات و پوشاک: ۷۳۵ میلیون دلار
• سایر صنایع: ۹ میلیارد و ۹۹۸ میلیون دلار
همچنین در سرفصل خدمات از جمله ارز مسافرتی، دانشجویی و درمانی هم یک میلیارد و ۱۲ میلیون دلار ارز تأمین شده است.