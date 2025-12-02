کارگروه مرزی گمرک مأمور رفع فوری مشکلات شد
کارگروه مرزی گمرک مأمور رفع فوری مشکلات شد.
به گزارش ایلنا: اولین جلسه کارگروه مرزی گمرک ایران با حضور رئیس کل گمرک ایران, معاونین، رئیس و اعضای کارگروه برگزار شد. فرود عسگری معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران تشکیل این کارگروه را با اهمیت دانست و اظهار داشت: برگزاری مستمر این جلسات در فراهم کردن شرایط لازم برای تسهیل تجارت ضروری است.
عسگری افزود: به منظور بررسی مطلوبتر مسائل و مشکلات گمرکات مرزی، رئیس و اعضای کارگروه از مرزها با حضور دستگاههای مرتبط با تجارت خارجی بازدید میدانی داشته باشند تا امور مربوطه به طور موثر رسیدگی شود.
وی گفت: در مجموع انجام بازدید میدانی از سوی اعضای کارگروه و با حضور نمایندگان و مسئولان ارشد سازمانهای مرتبط سبب میشود تصمیمگیریهای لازم اتخاذ و مشکلات موجود در سریعترین زمان ممکن رفع شود.
ابوالقاسم یوسفینژاد رئیس کارگروه مرزی گمرک ایران در این جلسه به تشریح اهداف و وظایف این کارگروه پرداخت.
یوسفی نژاد اظهار داشت: کارگروه مرزی گمرک ایران در راستای تصمیمات ستاد اقتصادی دولت مبنی بر اعمال مدیریت یکپارچه و هماهنگ مرزی توسط گمرک، استقرار یافت.
به گفته وی، بازدید هدفمند و مستمر از گمرکات مرزی به منظور احصاء مشکلات و اتخاذ راهکارهای کاربردی، تعامل و تبادلنظر با سازمانهای تصمیمگیر در مرزها با هدف تسهیل تجارت، پیگیری برای اجرای طرح جامع از سوی سازمانهای مسئول، هماهنگی و نظارت برای تقویت زیرساختها و فراهم کردن امکانات سختافزاری و تجهیزات الکترونیکی از جمله وظایف این کارگروه است.
در این جلسه همچنین، برنامههای مرتبط با پروژه تحول و نوسازی گمرک ایران ضرورت و اهمیت آن از سوی حسن علیدوستی سرپرست معاونت برنامهریزی و امور بینالملل گمرک ایران تشریح شد.
براساس این گزارش، سهراب کمری مدیر کل گمرک مرزی مهران با حضور در جلسه مسائل و موارد مرتبط با این گمرک مرزی را ارائه کرد.
این گزارش میافزاید: در این نشست همچنین، خالد جنگجو ناظر گمرکات استان آذربایجان غربی به صورت ویدئو کنفرانسی به تشریح مسائل مرتبط با این حوزه نظارت پرداخت.
شایان ذکر است، هدف از این کارگروه لزوم رسیدگی و رفع چالشهای مرزی کشور در حوزه امور گمرکی و دستیابی به اهداف ترسیمی سازمان با رویکرد تسهیل و تسریع مبادلات تجاری است.