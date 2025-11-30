خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

درج فیلد استان مبدأ تولید در سامانه جامع امور گمرکی اجباری شد

درج فیلد استان مبدأ تولید در سامانه جامع امور گمرکی اجباری شد
کد خبر : 1720855
لینک کوتاه کپی شد.

به دنبال پیشنهاد استان‌های یزد و سمنان، شورای گفت‌وگوی دولت پیگیری درج فیلد استان مبدأ تولید در سامانه جامع امور گمرکی را در دستور کار قرار داد و این گزینه در اظهارنامه‌های صادراتی اجباری شد.به دنبال پیشنهاد استان‌های یزد و سمنان، شورای گفت‌وگوی دولت پیگیری درج فیلد استان مبدأ تولید در سامانه جامع امور گمرکی را در دستور کار قرار داد و این گزینه در اظهارنامه‌های صادراتی اجباری شد.

به گزارش ایلنا: با توجه به اینکه صدور تولیدات هر استان نقش بسزایی در توسعه اقتصادی استانی دارد و درج آن در شاخص‌های آماری از اهمیت قابل‌توجهی برخوردار است و ازآنجاکه در تکمیل اظهارنامه گمرک درج استان محل تولید محصول الزامی نیست و بخشی از صادرات استان‌ها نیز، از سایر گمرکات انجام می‌شود؛ الزامی-شدن درج محل تولید در اظهارنامه، آمار دقیق‌تری از صادرات استان‌ها به دست می‌دهد که دقت این آمار در تصمیم‌گیری‌ها، تأثیرگذار است؛ ازاین‌رو شورا‌های گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان‌های یزد و سمنان پیشنهاد کردند: «استان مبدأ تولید کالا در هنگام تکمیل اظهارنامه صادراتی، جزو موارد اجباری قرار بگیرد».

مراتب طی نامه‌های شماره ۱۷۳۲/۲۷/ص مورخ ۱۷/۰۲/۱۴۰۳ و ۸۷۶/۲۷/ص مورخ ۰۱/۰۲/۱۴۰۴ خطاب به رئیس‌کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران ارسال گردید که مدیرکل دفتر آمار و پردازش اطلاعات گمرک طی نامه شماره ۲۴۰۰۰۲/۱۴۰۴ مورخ ۲۴/۰۲/۱۴۰۴ اعلام نمودند «فیلد استان مبدأ تولید در سامانه جامع امور گمرکی، اجباری گردیده است».

 

درج فیلد استان مبدأ تولید در سامانه جامع امور گمرکی اجباری شد

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود