درج فیلد استان مبدأ تولید در سامانه جامع امور گمرکی اجباری شد
به دنبال پیشنهاد استانهای یزد و سمنان، شورای گفتوگوی دولت پیگیری درج فیلد استان مبدأ تولید در سامانه جامع امور گمرکی را در دستور کار قرار داد و این گزینه در اظهارنامههای صادراتی اجباری شد.
به گزارش ایلنا: با توجه به اینکه صدور تولیدات هر استان نقش بسزایی در توسعه اقتصادی استانی دارد و درج آن در شاخصهای آماری از اهمیت قابلتوجهی برخوردار است و ازآنجاکه در تکمیل اظهارنامه گمرک درج استان محل تولید محصول الزامی نیست و بخشی از صادرات استانها نیز، از سایر گمرکات انجام میشود؛ الزامی-شدن درج محل تولید در اظهارنامه، آمار دقیقتری از صادرات استانها به دست میدهد که دقت این آمار در تصمیمگیریها، تأثیرگذار است؛ ازاینرو شوراهای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استانهای یزد و سمنان پیشنهاد کردند: «استان مبدأ تولید کالا در هنگام تکمیل اظهارنامه صادراتی، جزو موارد اجباری قرار بگیرد».
مراتب طی نامههای شماره ۱۷۳۲/۲۷/ص مورخ ۱۷/۰۲/۱۴۰۳ و ۸۷۶/۲۷/ص مورخ ۰۱/۰۲/۱۴۰۴ خطاب به رئیسکل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران ارسال گردید که مدیرکل دفتر آمار و پردازش اطلاعات گمرک طی نامه شماره ۲۴۰۰۰۲/۱۴۰۴ مورخ ۲۴/۰۲/۱۴۰۴ اعلام نمودند «فیلد استان مبدأ تولید در سامانه جامع امور گمرکی، اجباری گردیده است».