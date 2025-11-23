خبرگزاری کار ایران
اعلام آمادگی مخابرات ایران برای همکاری با انجمن صنایع لوازم خانگی

انجمن صنایع لوازم خانگی ایران روز یکشنبه دوم آذر با هدف بررسی نگرانی‌های ایمنی با مدیران ارشد شرکت مخابرات ایران دیدار و درباره همکاری‌های مشترک گفتگو کردند.

به گزارش ایلنا: مجید امامی، معاون مشتریان تجاری و اپراتوری، و محمد ترابی، مدیرکل خدمات پس از فروش مخابرات ایران، در پاسخ به دعوت رسمی در جلسه حاضر شدند.
در این جلسه نسرین اوجاقی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، و نذیری، رئیس کارگروه ارتقای ایمنی نصب و بهره‌برداری لوازم خانگی گازسوز، میزبان این هیأت بودند.
اوجاقی در آغاز نشست، ضمن مروری کوتاه بر سابقه بیش از چهار دهه‌ای فعالیت انجمن مسئله ایمنی را یکی از موضوعات مهم در صنعت لوازم خانگی عنوان کرد و افزود : موضوع ایمنی در وسائل گازسوز یکی از مسائل حیاتی در این صنعت است زیرا با سلامت مردم ارتباط مستقیم دارد .
نذیری نیز با اشاره به نامه ارسال‌شده به مدیرعامل مخابرات ایران، نسبت به ثبت شماره شرکت‌ها و نصابان غیرمجاز لوازم خانگی گازسوز در سامانه ۱۱۸ هشدار داد گفت : وجود عاملان و نصابان غیرمجاز عاملی برای افزایش خطر حوادث ناشی از نشت منوکسید کربن خواهد بود.
امامی و ترابی با تشریح سازوکار ثبت شماره‌ها در ۱۱۸، از آمادگی مخابرات ایران برای امضای یک تفاهم‌نامه همکاریبا انجمن خبر دادند افزودند : این تفاهم‌نامه‌ شامل ارائه خدمات اینترنت و تلفن با تخفیف ویژه به اعضای انجمن خواهد بود.
نمایندگان شرکت مخابرات ایران ادامه دادند : این خدمات از جمله اینتر FTTH برای ایجاد مراکز تماس استانی و ارائه سرویس MPLS برای شرکت‌های تولیدی می‌تواند بهره‌وری در فروش و خدمات پس از فروش را افزایش دهد.همچنین که تمامی شرکت‌های مستقر در شهرک‌های صنعتی کشور به‌زودی به شبکه فیبر نوری متصل خواهند شد.
امامی و ترابی در ادامه به تشریح فواید تفاهم‌نامه پرداخته اظهار داشتند : در صورت اجرای تفاهم‌نامه، شماره نصابان و سرویسکارانی که از فهرست مجاز شرکت‌های عضو حذف شده‌اند، پس از تأیید انجمن از سامانه ۱۱۸ پاک خواهد شد.

 

