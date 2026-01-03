خبرگزاری کار ایران
هشدار فرمانده سپاه ایلام:

قاطعانه با اغتشاشگران برخورد خواهیم کرد

قاطعانه با اغتشاشگران برخورد خواهیم کرد
در پی اعتراضات شب گذشته در شهرستان چرداول و شعارهای ساختار شکنانه و تیراندازی ، فرمانده سپاه استان ایلام خواستار برخورد قاطع با عاملین شد.

به گزارش ایلنا از ایلام، سردار سرتیپ پاسدار سید صادق حسینی فرمانده سپاه استان با اشاره به حوادث شب گذشته در شهر سرابله گفت: با توجه به بروز ناآرامی‌های شب گذشته در شهر سرابله و سوءاستفاده اغتشاشگران از اعتراضات بحق مردم شریف این شهر، جلسه فوری شورای تأمین استان با حضور کلیه اعضا و استاندار محترم ایلام، در محل فرمانداری سرابله برگزار گردید.

 وی ادامه داد: در این جلسه، پس از بررسی دقیق وضعیت، مقرر شد با هرگونه اقدام اغتشاشگرانه و مخل امنیت عمومی، به صورت کاملاً قانونی و قاطع برخورد شود.

سردار حسینی تصریح کرد: تأکید می‌کنم که صف مردم معترض از اغتشاشگران کاملاً جداست و همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند، ما با مردم معترض حرف می‌زنیم و مطالبات بحق آنان را شنیده و پیگیری می‌کنیم، اما با اغتشاشگر که به دنبال ناامنی و تخریب است، حرف زدن فایده‌ای ندارد و قاطعانه و محکم با او برخورد خواهیم کرد.

فرمانده سپاه استان ایلام افزود: امنیت مردم و آرامش استان، خط قرمز نیروهای حافظ امنیت است و به هیچ عنوان اجازه نخواهیم داد گروهک‌های ضدانقلاب و هواداران رژیم صهیونیستی و موساد از این فضا سوءاستفاده کنند و آرامش استان ایلام را برهم زنند.

وی در ادامه گفت: مسئولان استانی نیز باید پیگیر حل مشکلات معیشتی مردم باشند و تاکنون نیز چندین جلسه با اصناف و بازاریان برگزار شده تا بتوانیم گره ای از مشکلات موجود باز کنیم.

وی در پایان تصریح کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیجیان غیور ، نیروهای انتظامی و امنیتی همواره در کنار مردم و برای خدمت به آنان هستند و با تمام توان، از امنیت و آسایش شهروندان دفاع خواهند کرد.
 

