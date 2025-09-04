آمادگی برای رفع موانع حتی در روزهای تعطیل

به گزارش خبرنگار ایلنا در نشست گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ایلام برگزار شد، احمد کرمی مهم‌ترین نیاز تولیدکنندگان برای آغاز فعالیت را اخذ مجوز عنوان کرد و افزود: مشوق‌ها نیز می‌تواند زمینه را برای سرمایه‌گذاری در استان فراهم کند. بخشی از تبصره ۱۸ ملی باید به واحدهای تولیدی ایلام اختصاص یابد.

وی با اشاره به اقدامات دولت چهاردهم در حوزه تولید گفت: در این دولت ۹ واحد تولیدی در ایلام احیا شده، ۱۴۲ فقره جواز تأسیس جدید صادر شده و ۱۱ واحد صنعتی افزایش ظرفیت داشته‌اند.

استاندار ایلام ضمن اعلام آمادگی برای رفع موانع تولید اظهار داشت: «هر جا نیاز به کمک باشد، از اختیارات قانونی استانداری برای حمایت از بخش تولید استفاده خواهیم کرد.

در ادامه این نشست، شیخ معاون وزیر صمت نیز با بیان اینکه «توسعه محیط زیست و توسعه سرمایه انسانی دو مولفه اساسی برای پیشرفت هستند، افزود: «استان ایلام از این ظرفیت‌ها برخوردار است و جایگاه دوم کشور در نفت و رتبه سوم در گاز را دارد.

وی همچنین به مشکلات صنعتگران در حوزه انرژی اشاره کرد و گفت: قطع برق از جمله معضلات جدی بخش صنعت است. وزارت نیرو نتوانسته برق پایدار را در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهد، هرچند وضعیت ایلام نسبت به بسیاری از استان‌های دیگر اندکی بهتر است.

معاون وزیر صمت همچنین از پیگیری جدی موضوع رفع تعهد ارزی خبر داد و تصریح کرد: بیشترین تخصیص ارز برای خرید اتوبوس به استان ایلام اختصاص یافته است.

انتهای پیام/