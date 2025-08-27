از وزیر کار طرح سئوال کردم

به گزارش خبرنگار ایلنا، اسدالله چراغی گفت: در راستای صیانت از منافع مردم استان ایلام در سه محور از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طرح سؤال کردم.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس افزود: یکی از محورهای مهم این سؤال، موضوع عدم جابجایی مدیر درمان تأمین اجتماعی ایلام است که نارضایتی گسترده‌ای در میان پرسنل ایجاد کرده و بارها به نمایندگان منتقل شده است.

بنا بر این گزارش این اقدام نشان می‌دهد هر زمان نمایندگان از ابزار نظارتی خود به‌درستی استفاده کنند، وزرا و سازمان‌های زیرمجموعه آنان ناگزیر خواهند بود توجه بیشتری به مشکلات و مطالبات استان ایلام داشته باشند.

