نماینده ایلام خبر داد:
از وزیر کار طرح سئوال کردم
نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی با استفاده از ابزار نظارتی مجلس، در سه محور اصلی از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طرح سؤال کرد؛ یکی از مهمترین محورهای این سؤال، موضوع مدیریت درمان تأمین اجتماعی ایلام و نارضایتی کارکنان بود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اسدالله چراغی گفت: در راستای صیانت از منافع مردم استان ایلام در سه محور از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طرح سؤال کردم.
عضو کمیسیون بهداشت مجلس افزود: یکی از محورهای مهم این سؤال، موضوع عدم جابجایی مدیر درمان تأمین اجتماعی ایلام است که نارضایتی گستردهای در میان پرسنل ایجاد کرده و بارها به نمایندگان منتقل شده است.
بنا بر این گزارش این اقدام نشان میدهد هر زمان نمایندگان از ابزار نظارتی خود بهدرستی استفاده کنند، وزرا و سازمانهای زیرمجموعه آنان ناگزیر خواهند بود توجه بیشتری به مشکلات و مطالبات استان ایلام داشته باشند.