خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نماینده ایلام؛

قدردانی نماینده مجلس از عملکرد استاندار ایلام در مدیریت اربعین

قدردانی نماینده مجلس از عملکرد استاندار ایلام در مدیریت اربعین
کد خبر : 1673385
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده مجلس شورای اسلامی با حضور در مرز مهران، عملکرد استاندار ایلام در مدیریت مراسم اربعین را قابل قبول ارزیابی کرد و گفت نتایج بازدیدها نشان‌دهنده رضایت عمومی زائران از خدمات ارائه‌شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از ایلام، در جریان بازدید میدانی از مرز مهران، اسدالله چراغی، نماینده مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تلاش‌های صورت‌گرفته در برگزاری مراسم اربعین، عملکرد استاندار ایلام را «قابل قبول» دانست و از همه عوامل اجرایی قدردانی کرد.

چراغی در حاشیه این بازدید اظهار داشت: در دیدار با استاندار ایلام و مسئولان استانی، بررسی زیرساخت‌ها و روند تردد زائران اربعین انجام شد که خوشبختانه نتایج حاکی از رضایت عمومی است.

وی ادامه داد: طبق بررسی‌ها و پرسش‌های میدانی، مردم از خدمات ارائه‌شده رضایت کامل داشتند که جای تقدیر از مسئولان استان، به‌ویژه استاندار ایلام، معاونان وی، اصحاب رسانه و همه دست‌اندرکاران این رویداد بزرگ را دارد.

نماینده مجلس با تأکید بر ضرورت تداوم همکاری‌ها تصریح کرد: استاندار و تیم همراه او با تمرکز و تلاش فراوان، خدمات شایسته‌ای در مرز مهران ارائه داده‌اند و امیدواریم با همدلی و عزم جدی، اهداف دولت در همه حوزه‌ها محقق شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور