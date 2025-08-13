نماینده ایلام؛
قدردانی نماینده مجلس از عملکرد استاندار ایلام در مدیریت اربعین
نماینده مجلس شورای اسلامی با حضور در مرز مهران، عملکرد استاندار ایلام در مدیریت مراسم اربعین را قابل قبول ارزیابی کرد و گفت نتایج بازدیدها نشاندهنده رضایت عمومی زائران از خدمات ارائهشده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از ایلام، در جریان بازدید میدانی از مرز مهران، اسدالله چراغی، نماینده مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تلاشهای صورتگرفته در برگزاری مراسم اربعین، عملکرد استاندار ایلام را «قابل قبول» دانست و از همه عوامل اجرایی قدردانی کرد.
چراغی در حاشیه این بازدید اظهار داشت: در دیدار با استاندار ایلام و مسئولان استانی، بررسی زیرساختها و روند تردد زائران اربعین انجام شد که خوشبختانه نتایج حاکی از رضایت عمومی است.
وی ادامه داد: طبق بررسیها و پرسشهای میدانی، مردم از خدمات ارائهشده رضایت کامل داشتند که جای تقدیر از مسئولان استان، بهویژه استاندار ایلام، معاونان وی، اصحاب رسانه و همه دستاندرکاران این رویداد بزرگ را دارد.
نماینده مجلس با تأکید بر ضرورت تداوم همکاریها تصریح کرد: استاندار و تیم همراه او با تمرکز و تلاش فراوان، خدمات شایستهای در مرز مهران ارائه دادهاند و امیدواریم با همدلی و عزم جدی، اهداف دولت در همه حوزهها محقق شود.