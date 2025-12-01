سریال الگوریتم و شاهرگ جنگ شناختی

به گزارش ایلنا، یک استراتژیست رسانه در یادداشتی نوشت: عناصر کلیدی رسانه، فرهنگ و هنر نه تنها مستقل از دکترین دفاعی و امنیتی کشور قابل تعریف نیستند بلکه بخشی از توان مقابله و مواجهه با رزم نسل پنجم تعریف می شوند.

ضرورت هدف گیری ، هدف گرایی و هدف یابی قدرت نرم پیشرفته ، اهمیت نهادینه کردن راهبرد ملی در جنگ شناختی و پرهیز از واکنش‌های مقطعی و هیجانی را برجسته می سازد.

فراجا پس از جنگ ۱۲ روزه به نقشه های نیمه کاره و خطر پنهان دشمنان وطن ، اِشراف معنایی پیدا کرده است و ضمن بازخوانی وظایف ماموریتی و میدانی خود ،در عرصه فیلم و سریال نیز به بازنمایی دقیق، عالمانه وعادلانه‌ پرداخته است. سریال الگوریتم درژانر پلیسی _ معمایی با تحول راهبردی در فیلمنامه، روایت جذاب و شخصیت پردازی باورمند ،یکی از تولیدات رسانه‌ای معاونت فرهنگی و اجتماعی فراجا می باشد که در تلویزیون از استقبال بی نظیری برخوردار شده است. این سریال روایت هایی در باره جرایم شبکه های سازمان یافته ،روش های ترمیم ساختار مویرگی تبهکاری، پیچیدگی جرایم مالی،امنیتی پولشویی وتأمین مالی گروه های موزائیکی تروریستی را در قالب کلان گفتمان رسانه پایه و منتج به هوشیارسازی ملی و ارتقای سواد امنیتی شهروندی ، ارائه کرده است و با قوت در دیالوگ نویسی ، شخصیت پردازی مبتتی بر ضد کلیشه و روایت غیر خطی ، به جنگ با حباب های اطلاعاتی ،تله های فضای مجازی و بی اطلاعی از واقعیت‌های موجود، رفته است.

زیست بوم دیجیتال، فضای وِب و نسل نِت در خطر رهاشدگی فضای مجازی و انبوه اطلاعات گمراه کننده واغواگرایانه می باشد لذا پلیس ایران از جایگاه ۳ گانه ( حرمت ، ابهت ، اقتدار ) به عنوان حامی بی ادعای ملت ایران به مبارزه با دوپینگ مجازی کلاهبرداران رفته است .سریال الگوریتم بر۳ پایه ( داده ، روایت ، آگاهی) به سوژه ها بارویکرد بازدارندگی برخاسته از فرا فهم شناختی و معطوف به شناسایی آسیب گاه ها ،کمین گاه ها و دهلیز ناامنی ذهنی اجتماعی می پردازد؛ و به شاهرگِ جنگ ترکیبی نزدیک شده است .

سریال الگوریتم ضمن باز تعریف امنیت هیبریدی ، پایه گذار بهداشت اطلاعاتی ، آنتی بادی خبری و پادتن ذهنی از طریق روایتِ تعلیق ، اکشن پر هیجان وچرخه پاینده و زاینده آگاهی بخشی حرفه ای می باشد .

این سریال استعداد بازآفرینی حس نوستالژی سریال های پلیسی دهه ۸۰ را دارد و با سوژه های جذاب ، روایت منسجم و پردازش عمیق ، ظرفیت رسیدن به جایگاه و باشگاه سریال های خیابان خلوت کُن را دارا می باشد.

محمدرضا طورانی

استراتژیست رسانه

فوق دکترای رسانه‌های اجتماعی

