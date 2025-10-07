خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فراجا چشم امنیتی مردم را باز کرد

فراجا چشم امنیتی مردم را باز کرد
کد خبر : 1696777
لینک کوتاه کپی شد.

امنیت مقوله فانتزی و مینیاتوری نیست و ایرانیان با تاب آوری اطلاعاتی و پرهیز از هیجان زدگی خبری با ارائه گزارش‌های خود به پلیس ۱۱۰ فرایند پیش خنثی‌سازی عملیات خرابکارانه متجاوزان و خیانتکاران را نهادینه کرد.

به گزارش ایلنا، «محمدرضا طورانی» استراتژیست رسانه و فوق دکترای رسانه‌های اجتماعی  در یادداشتی نوشت:   امنیت در جنگ ۱۲ روزه در نگاه مردم به یک نیاز ملی تبدیل شد. اولویت اول مردم امنیت پایدار و چند بعدی گردید. امنیت مقوله فانتزی و مینیاتوری نیست و ایرانیان با تاب آوری اطلاعاتی و پرهیز از هیجان زدگی خبری با ارائه گزارش‌های خود به پلیس ۱۱۰ فرایند پیش خنثی‌سازی عملیات خرابکارانه متجاوزان و خیانتکاران را نهادینه کرد.

گزارش دهی مسئولانه مردمی و گزارش گیری متعهدانه فراجا موجبات بهداشت روانی شهروندان را فراهم آورد. تفکر و شبکه (اقناع شناسی مثبت فراجا) که برخواسته از رویکرد فراراهبردی فرهنگی و اجتماعی فراجا است ادراک، رفتار و باور مردم را به سمت پایش و ارزیابی اتفاقات پیرامونی هدایت کرد؛ چشم مردم به امنیت گشوده شد و در مصاف با بحران اطلاعاتی، نیرو های مسلح به ویژه فراجا را همراهی کردند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ