فراجا چشم امنیتی مردم را باز کرد

به گزارش ایلنا، «محمدرضا طورانی» استراتژیست رسانه و فوق دکترای رسانه‌های اجتماعی در یادداشتی نوشت: امنیت در جنگ ۱۲ روزه در نگاه مردم به یک نیاز ملی تبدیل شد. اولویت اول مردم امنیت پایدار و چند بعدی گردید. امنیت مقوله فانتزی و مینیاتوری نیست و ایرانیان با تاب آوری اطلاعاتی و پرهیز از هیجان زدگی خبری با ارائه گزارش‌های خود به پلیس ۱۱۰ فرایند پیش خنثی‌سازی عملیات خرابکارانه متجاوزان و خیانتکاران را نهادینه کرد.

گزارش دهی مسئولانه مردمی و گزارش گیری متعهدانه فراجا موجبات بهداشت روانی شهروندان را فراهم آورد. تفکر و شبکه (اقناع شناسی مثبت فراجا) که برخواسته از رویکرد فراراهبردی فرهنگی و اجتماعی فراجا است ادراک، رفتار و باور مردم را به سمت پایش و ارزیابی اتفاقات پیرامونی هدایت کرد؛ چشم مردم به امنیت گشوده شد و در مصاف با بحران اطلاعاتی، نیرو های مسلح به ویژه فراجا را همراهی کردند.

انتهای پیام/