به گزارش ایلنا از البرز، احمد ابوالفتحی گفت: در پی اعلام وقوع حریق علفزار در کمربندی غربی به سمت پایانه مرز مهران، نیروهای عملیاتی این سازمان بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: پس از حضور در محل، مشخص شد حریق در علفزار زیر دکل اصلی انتقال برق رخ داده است. آتش‌نشانان با رعایت کامل اصول ایمنی، عملیات کنترل و اطفای حریق را آغاز کرده و در کوتاه‌ترین زمان ممکن آتش را به طور کامل مهار کردند.

ابوالفتحی با اشاره به حساسیت محل حادثه تصریح کرد: با توجه به مجاورت محل حریق با پارکینگ خودروهای زائران، حضور سریع و اقدام به‌موقع نیروهای عملیاتی آتش‌نشانی کرج از گسترش آتش و سرایت آن به خودروهای مستقر در پارکینگ جلوگیری کرد.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه این حادثه هیچ‌گونه خسارت جانی یا مالی در پی نداشت و آمادگی کامل تیم عملیاتی آتش‌نشانی کرج مستقر در پایانه مرز مهران، نقش مؤثری در حفظ ایمنی زائران و پیشگیری از وقوع حوادث گسترده‌تر ایفا کرد.

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