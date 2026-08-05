واکنش سریع آتشنشانان کرجی مانع گسترش حریق علفزار در پایانه مرزی مهران شد
سرپرست تیم عملیاتی آتشنشانی کرج مستقر در مرز مهران از مهار سریع حریق علفزار در کمربندی غربی به سمت پایانه مرزی مهران خبر داد و گفت: اقدام بهموقع آتشنشانان مانع از گسترش حریق و سرایت آن به پارکینگ خودروهای زائران شد.
به گزارش ایلنا از البرز، احمد ابوالفتحی گفت: در پی اعلام وقوع حریق علفزار در کمربندی غربی به سمت پایانه مرز مهران، نیروهای عملیاتی این سازمان بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: پس از حضور در محل، مشخص شد حریق در علفزار زیر دکل اصلی انتقال برق رخ داده است. آتشنشانان با رعایت کامل اصول ایمنی، عملیات کنترل و اطفای حریق را آغاز کرده و در کوتاهترین زمان ممکن آتش را به طور کامل مهار کردند.
ابوالفتحی با اشاره به حساسیت محل حادثه تصریح کرد: با توجه به مجاورت محل حریق با پارکینگ خودروهای زائران، حضور سریع و اقدام بهموقع نیروهای عملیاتی آتشنشانی کرج از گسترش آتش و سرایت آن به خودروهای مستقر در پارکینگ جلوگیری کرد.
وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه این حادثه هیچگونه خسارت جانی یا مالی در پی نداشت و آمادگی کامل تیم عملیاتی آتشنشانی کرج مستقر در پایانه مرز مهران، نقش مؤثری در حفظ ایمنی زائران و پیشگیری از وقوع حوادث گستردهتر ایفا کرد.