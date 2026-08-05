خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

واکنش سریع آتش‌نشانان کرجی مانع گسترش حریق علفزار در پایانه مرزی مهران شد

واکنش سریع آتش‌نشانان کرجی مانع گسترش حریق علفزار در پایانه مرزی مهران شد
کد خبر : 1822573
لینک کوتاه کپی شد.

سرپرست تیم عملیاتی آتش‌نشانی کرج مستقر در مرز مهران از مهار سریع حریق علفزار در کمربندی غربی به سمت پایانه مرزی مهران خبر داد و گفت: اقدام به‌موقع آتش‌نشانان مانع از گسترش حریق و سرایت آن به پارکینگ خودروهای زائران شد.

به گزارش ایلنا از البرز، احمد ابوالفتحی گفت: در پی اعلام وقوع حریق علفزار در کمربندی غربی به سمت پایانه  مرز مهران، نیروهای عملیاتی این سازمان بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: پس از حضور در محل، مشخص شد حریق در علفزار  زیر دکل اصلی انتقال برق رخ داده است. آتش‌نشانان با رعایت کامل اصول ایمنی، عملیات کنترل و اطفای حریق را آغاز کرده و در کوتاه‌ترین زمان ممکن آتش را به طور کامل مهار کردند.

ابوالفتحی با اشاره به حساسیت محل حادثه تصریح کرد: با توجه به مجاورت محل حریق با پارکینگ خودروهای زائران، حضور سریع و اقدام به‌موقع نیروهای عملیاتی آتش‌نشانی کرج از گسترش آتش و سرایت آن به خودروهای مستقر در پارکینگ جلوگیری کرد.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه این حادثه هیچ‌گونه خسارت جانی یا مالی در پی نداشت و آمادگی کامل تیم عملیاتی آتش‌نشانی کرج مستقر در پایانه مرز مهران، نقش مؤثری در حفظ ایمنی زائران و پیشگیری از وقوع حوادث گسترده‌تر ایفا کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نوین ایرانا

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل

خرید عطر