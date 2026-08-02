کارگران البرز در مسابقات کشوری قرآن جامعه کار و تولید دو مقام نخست کسب کردند

به گزارش ایلنا از البرز، حسین فلاح‌نژاد با اشاره به موفقیت کارگران قرآنی البرز در مسابقات کشوری قرآن جامعه کار و تولید و کسب دو مقام نخست، اظهار کرد: هفدهمین دوره مسابقات قرآن کریم ویژه جامعه کار و تولید کشور از پنجم تا هفتم مردادماه به میزبانی مشهد مقدس برگزار شد و ۲۶۶ نفر از فعالان جامعه کار و تولید در رشته‌های قرائت، حفظ کل، حفظ ۲۰ جزء، حفظ ۱۰ جزء، مفاهیم و تفسیر قرآن کریم با یکدیگر رقابت کردند که از این تعداد، ۱۳۲ نفر مرد و ۱۳۴ نفر زن بودند.

وی افزود: کاروان قرآنی استان البرز با ۱۰ شرکت‌کننده شامل پنج کارگر آقا و پنج کارگر خانم در رشته‌های حفظ کل، حفظ ۲۰ جزء، حفظ ۱۰ جزء، قرائت (تحقیق) و مفاهیم قرآن کریم در این رقابت‌ها حضور یافت.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز ادامه داد: در آیین اختتامیه این مسابقات، جواد دلفانی در رشته حفظ کل قرآن کریم و محمدحسین میرزایی در رشته حفظ ۲۰ جزء قرآن کریم موفق شدند رتبه نخست کشور را در رشته‌های خود کسب کنند.

فلاح‌نژاد با اشاره به روند انتخاب نمایندگان استان برای حضور در مرحله کشوری اظهار کرد: این افراد پس از کسب رتبه‌های برتر در مرحله استانی مسابقات قرآن کریم جامعه کار و تولید، به عنوان نمایندگان استان البرز به مرحله نهایی این رقابت‌ها اعزام شدند.

وی توسعه و ترویج فرهنگ قرآنی در میان جامعه کار و تلاش، تقویت انس کارگران با کلام وحی، حمایت از استعدادهای قرآنی و گسترش ارزش‌های قرآنی در محیط‌های کار را از مهم‌ترین اهداف برگزاری این مسابقات برشمرد و گفت: این رویداد معنوی هر ساله به همت معاونت اجتماعی و فرهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار می‌شود.

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