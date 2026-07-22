خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اتاق بازرگانی حلقه اتصال نظام مهارت با نیاز واقعی بازار کار می‌شود

اتاق بازرگانی حلقه اتصال نظام مهارت با نیاز واقعی بازار کار می‌شود
کد خبر : 1816858
لینک کوتاه کپی شد.

دبیر شورای راهبردی و رئیس مرکز ملی توسعه مهارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تشریح برنامه‌های این مرکز، از طراحی «نقشه بازار مهارت» در کشور، ایجاد سکوی مشترک همکاری دولت و بخش خصوصی و توسعه مراکز مهارتی در استان‌ها خبر داد و تأکید کرد که بدون مشارکت فعال بنگاه‌های اقتصادی و صنایع، توسعه مهارت‌آموزی متناسب با نیاز بازار کار امکان‌پذیر نخواهد بود.

به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، عیسی منصوری، دبیر شورای راهبردی و رئیس مرکز ملی توسعه مهارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، امروز در پنجمین نشست شورای راهبردی مرکز ملی توسعه مهارت اتاق بازرگانی ایران که در مرکز تربیت مربی و پژوهش‌های فنی و حرفه‌ای کشور در کرج برگزار شد، با تشریح برنامه‌های این مرکز برای ساماندهی نظام مهارت کشور، بر ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌های آموزشی، بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی تأکید کرد.

وی با اشاره به تشکیل سکوی مشترک توسعه مهارت گفت: هدف اصلی این سکو ایجاد هماهنگی میان عرضه و تقاضای مهارت در بازار کار است و این ظرفیت می‌تواند طیف گسترده‌ای از مأموریت‌های حوزه مهارت را پوشش دهد.

منصوری با بیان اینکه نخستین گام این برنامه، شناسایی و «نقشه‌برداری از بازار مهارت» در سطح رشته‌ای و منطقه‌ای است، افزود: در این طرح تلاش می‌کنیم تصویری دقیق و به‌روز از نیازهای مهارتی کشور، ظرفیت‌های موجود و فاصله میان عرضه و تقاضا به دست آوریم تا بر مبنای آن برنامه‌های توسعه مهارت طراحی و اجرا شود.

رئیس مرکز ملی توسعه مهارت اتاق ایران ادامه داد: اجرای این برنامه با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم و سایر دستگاه‌های مرتبط دنبال می‌شود و در گام نخست از ظرفیت بخش خصوصی فعال در حوزه آموزش و همچنین مشارکت بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی به عنوان متقاضیان اصلی نیروی کار ماهر استفاده خواهد شد.

وی با تأکید بر ضرورت نهادسازی در حوزه مهارت‌آموزی اظهار داشت: هدف ما ایجاد سازوکاری پایدار و پویا است که بتواند متناسب با تغییرات بازار کار، نیازهای مهارتی را به‌روز کرده و عرضه و تقاضای مهارت را مدیریت کند.

منصوری با اشاره به آغاز اجرای طرح «مپینگ بازار مهارت» گفت: برای این منظور یک مدل اختصاصی با مشارکت تمامی بازیگران این حوزه طراحی شده و اجرای آن در تعدادی از رشته‌ها و استان‌های کشور آغاز شده است تا بتوانیم نیازهای واقعی بازار و ظرفیت‌های آموزشی موجود را با دقت بیشتری شناسایی کنیم.

وی یکی از مهم‌ترین چالش‌های توسعه مهارت را ضعف ارتباط میان مراکز آموزشی و صنایع دانست و افزود: امروز سرمایه‌گذاری اصلی در حوزه تجهیزات و محتوای آموزش‌های مهارتی بر عهده شرکت‌های بزرگ و صاحب فناوری است، زیرا فناوری و مهارت‌های مورد نیاز توسط همین شرکت‌ها تولید و به‌روزرسانی می‌شود. بنابراین تأمین تجهیزات آموزشی و محتوای تخصصی نیز باید با مشارکت همین بنگاه‌ها انجام شود.

دبیر شورای راهبردی مرکز ملی توسعه مهارت اتاق ایران تصریح کرد: زمانی که ارتباط میان مراکز آموزشی و صنایع برقرار نباشد، نظام مهارت از فناوری روز فاصله می‌گیرد و برای جبران این فاصله باید شیوه‌های جدیدی از مداخله و همکاری تعریف شود.

وی نقش اتاق بازرگانی را در این زمینه کلیدی دانست و گفت: اتاق ایران می‌تواند به عنوان حلقه اتصال میان مراکز آموزشی دولتی و خصوصی با بخش تقاضا، یعنی بنگاه‌های اقتصادی، عمل کرده و مسیرهای همکاری را تسهیل کند.

منصوری همچنین یکی از سیاست‌های قابل توجه در این حوزه را حرکت به سمت هیئت امنایی شدن مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای عنوان کرد و افزود: این رویکرد می‌تواند زمینه مشارکت مؤثرتر بخش خصوصی را در مدیریت، برنامه‌ریزی و توسعه آموزش‌های مهارتی فراهم کند.

وی حمایت از پلتفرم‌های دیجیتال آموزش مهارت، توسعه آموزش‌های حضوری و مجازی، ایجاد مراکز تخصصی مهارت در رشته‌های مورد نیاز مناطق مختلف و بهره‌گیری از تجربه موفق صنایع پتروشیمی و پلیمر در همکاری میان دولت و بخش خصوصی را از دیگر برنامه‌های مرکز ملی توسعه مهارت برشمرد.

رئیس مرکز ملی توسعه مهارت اتاق ایران با اشاره به تدوین برنامه راهبردی توسعه مهارت در کشور گفت: طی حدود دو سال گذشته، برای نخستین‌بار بخش خصوصی از طریق اتاق بازرگانی ایران به صورت سازمان‌یافته وارد عرصه سیاست‌گذاری مهارت شده است و در این مدت بخش مهمی از اقدامات به طراحی الگوها، نهادسازی و ایجاد سازوکارهای فنی همکاری در سطح ملی اختصاص یافته است.

وی خاطرنشان کرد: مرکز ملی توسعه مهارت در سطح کشور تشکیل شده و ایجاد مراکز متناظر در استان‌ها نیز به تدریج در حال انجام است؛ به گونه‌ای که برخی استان‌ها فعالیت خود را آغاز کرده‌اند و سایر استان‌ها نیز به زودی به این شبکه خواهند پیوست.

منصوری در پایان ابراز امیدواری کرد الگوی مشارکت مشترک دولت و بخش خصوصی در حوزه توسعه مهارت، ضمن پاسخگویی به نیازهای واقعی بازار کار، بتواند در سطح ملی، استانی و رشته‌ای به ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی و توسعه اقتصادی کشور منجر شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل