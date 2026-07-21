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شهردار کرج:

۱۹ کیلومتر از آزادراه شمالی کرج به بهره‌برداری رسید/ کاهش زمان سفر از عظیمیه تا بهشت سکینه به ۱۰ دقیقه

۱۹ کیلومتر از آزادراه شمالی کرج به بهره‌برداری رسید/ کاهش زمان سفر از عظیمیه تا بهشت سکینه به ۱۰ دقیقه
کد خبر : 1816681
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شهردار کرج از افتتاح سه بخش جدید آزادراه شمالی این کلانشهر خبر داد و اعلام کرد: با بهره‌برداری از این مسیرها، ۱۹ کیلومتر از آزادراه شمالی کرج وارد مدار بهره‌برداری شده و گام مهمی در تکمیل شبکه معابر و روان‌سازی ترافیک شهر برداشته شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مهرداد کیانی شهردار کرج در حاشیه بهره‌برداری سه بخش جدید آزادراه شمالی که با حضور استاندار البرز، اعضای شورای اسلامی شهر کرج و جمعی از مدیران استانی و شهری برگزار شد، اظهار کرد: با افتتاح این مسیرها، مجموع مسیرهای زیر بار ترافیک این آزادراه به ۱۹ کیلومتر رسید؛ اقدامی که ضمن کاهش زمان سفر از عظیمیه تا بهشت سکینه به حدود ۱۰ دقیقه، نقش مؤثری در کاهش ترافیک معابر شهری و صرفه‌جویی در مصرف سوخت خواهد داشت.

شهردار کرج گفت: فاز سوم آزادراه شمالی در مسیر بلوار خوارزمی تا بهشت سکینه، پل B۱۹ در مسیر شمال به شرق از پل بیلقان به آزادراه شهید همت و همچنین رمپ EN دوربرگردان ورودی خط چهار حصار به سمت قزوین، امروز به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: با افتتاح این بخش‌ها، طول مسیرهای قابل بهره‌برداری آزادراه شمالی به ۱۹ کیلومتر افزایش یافته که تأثیر قابل توجهی در بهبود جریان تردد، کاهش گره‌های ترافیکی و افزایش ظرفیت شبکه حمل‌ونقل شهری خواهد داشت.

شهردار کرج با اشاره به آثار بهره‌برداری از این پروژه گفت: زمان سفر از محدوده عظیمیه تا بهشت سکینه اکنون به حدود ۱۰ دقیقه کاهش یافته است؛ موضوعی که علاوه بر کاهش زمان سفر شهروندان، به صرفه‌جویی در مصرف سوخت، کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی و توزیع مناسب بار ترافیکی در سطح شهر کمک می‌کند.

کیانی آزادراه شمالی را از مهم‌ترین پروژه‌های زیرساختی و راهبردی استان البرز دانست و تصریح کرد: اجرای این پروژه نتیجه تعامل و همکاری مدیریت شهری، شورای اسلامی شهر، استانداری البرز، دستگاه‌های اجرایی و عوامل اجرایی پروژه بوده و عملیات تکمیل بخش‌های باقی‌مانده آن نیز با سرعت در حال انجام است.

وی تأکید کرد: مدیریت شهری کرج توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، تکمیل شبکه بزرگراهی، کاهش ترافیک و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان را از اولویت‌های اصلی خود می‌داند و بهره‌برداری از این مسیرها نیز در همین راستا انجام شده است.

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