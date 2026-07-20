خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پایان تعلل در تکمیل جاده قزلحصار؛ دستگاه‌های متولی برای ایمن‌سازی پل راه‌آهن وارد عمل شوند

پایان تعلل در تکمیل جاده قزلحصار؛ دستگاه‌های متولی برای ایمن‌سازی پل راه‌آهن وارد عمل شوند
کد خبر : 1816100
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر کرج با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف فوری تقاطع پل راه‌آهن با جاده پیام (قزلحصار)، گفت: تقسیم کار میان دستگاه‌های متولی انجام شده و اکنون انتظار می‌رود هر دستگاه به تعهدات خود عمل کند تا آخرین مرحله ساماندهی این معبر حیاتی به سرانجام برسد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرج، علیرضا رحیمی محمودآبادی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای ساماندهی جاده پیام (قزلحصار) اظهار کرد: شورای اسلامی شهر کرج با اختصاص نزدیک به ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار در قالب مصوبات و ردیف‌های بودجه‌ای، اقدامات مختلفی از جمله تعریض، جدول‌گذاری، آسفالت، ایجاد فضای سبز و ساماندهی کانال سیاه‌چوب را در دستور کار قرار داد که این اقدامات به سرانجام رسیده است.

وی افزود: اجرای دو خط لوله به قطر دو هزار در کانال سیاه‌چوب نیز با هدف جلوگیری از طغیان رودخانه، کاهش مشکلات زیست‌محیطی و پیشگیری از آلودگی خاک انجام شد.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر کرج، تعریض پل تقاطع با راه‌آهن و بهسازی محدوده پیرامونی آن را آخرین مرحله ساماندهی این معبر بین‌شهری عنوان کرد و گفت: به دلیل اینکه اجرای این بخش نیازمند همکاری و مشارکت چند دستگاه است، این موضوع بار دیگر به مطالبه جدی شهروندان و نمایندگان مردم کرج در مجلس شورای اسلامی تبدیل شد.

رحیمی ادامه داد: پس از انجام بازدیدهای میدانی و بررسی موضوع، مقرر شد با محوریت شهرداری کرج جلسه اجرایی برای تقسیم کار میان دستگاه‌های متولی برگزار شود و هر یک از دستگاه‌های مربوطه وظایف خود را در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام دهند.

وی با اشاره به وظایف تعیین‌شده برای دستگاه‌های ذی‌ربط گفت: ایمن‌سازی مسیر، اصلاح بخش‌هایی از پل که شانه‌های خاکی آن دچار رانش شده، تأمین روشنایی، تعریض، جدول‌گذاری و زیرسازی و همچنین اجرای دوربرگردان‌های شمال به شمال و جنوب به جنوب پل از جمله اقداماتی است که باید در این محدوده انجام شود.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر کرج تأکید کرد: تقسیم کار انجام شده و اکنون انتظار داریم دستگاه‌های متولی به تعهدات خود پایبند باشند و اقدامات محوله را با جدیت و در سریع‌ترین زمان ممکن به انجام برسانند تا آخرین پازل ساماندهی این معبر ترافیکی و حیاتی تکمیل و نتیجه آن به شهروندان کرجی ارائه شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل