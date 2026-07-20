به گزارش خبرنگار ایلنا از کرج، علیرضا رحیمی محمودآبادی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای ساماندهی جاده پیام (قزلحصار) اظهار کرد: شورای اسلامی شهر کرج با اختصاص نزدیک به ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار در قالب مصوبات و ردیف‌های بودجه‌ای، اقدامات مختلفی از جمله تعریض، جدول‌گذاری، آسفالت، ایجاد فضای سبز و ساماندهی کانال سیاه‌چوب را در دستور کار قرار داد که این اقدامات به سرانجام رسیده است.

وی افزود: اجرای دو خط لوله به قطر دو هزار در کانال سیاه‌چوب نیز با هدف جلوگیری از طغیان رودخانه، کاهش مشکلات زیست‌محیطی و پیشگیری از آلودگی خاک انجام شد.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر کرج، تعریض پل تقاطع با راه‌آهن و بهسازی محدوده پیرامونی آن را آخرین مرحله ساماندهی این معبر بین‌شهری عنوان کرد و گفت: به دلیل اینکه اجرای این بخش نیازمند همکاری و مشارکت چند دستگاه است، این موضوع بار دیگر به مطالبه جدی شهروندان و نمایندگان مردم کرج در مجلس شورای اسلامی تبدیل شد.

رحیمی ادامه داد: پس از انجام بازدیدهای میدانی و بررسی موضوع، مقرر شد با محوریت شهرداری کرج جلسه اجرایی برای تقسیم کار میان دستگاه‌های متولی برگزار شود و هر یک از دستگاه‌های مربوطه وظایف خود را در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام دهند.

وی با اشاره به وظایف تعیین‌شده برای دستگاه‌های ذی‌ربط گفت: ایمن‌سازی مسیر، اصلاح بخش‌هایی از پل که شانه‌های خاکی آن دچار رانش شده، تأمین روشنایی، تعریض، جدول‌گذاری و زیرسازی و همچنین اجرای دوربرگردان‌های شمال به شمال و جنوب به جنوب پل از جمله اقداماتی است که باید در این محدوده انجام شود.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر کرج تأکید کرد: تقسیم کار انجام شده و اکنون انتظار داریم دستگاه‌های متولی به تعهدات خود پایبند باشند و اقدامات محوله را با جدیت و در سریع‌ترین زمان ممکن به انجام برسانند تا آخرین پازل ساماندهی این معبر ترافیکی و حیاتی تکمیل و نتیجه آن به شهروندان کرجی ارائه شود.

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