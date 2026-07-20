به گزارش خبرنگار ایلنا از کرج، نشست ستاد اربعین اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز با حضور حسین فلاح‌نژاد، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، مدیر امور اجتماعی، نمایندگان دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مسئولان تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و تعاونی استان برگزار شد.

فلاح‌نژاد در این نشست با اشاره به تعیین استان البرز به‌عنوان استان معین کرمانشاه در ایام اربعین، اظهار کرد: استان‌های غیرمرزی در کنار استان‌های مرزی و مسیر راهپیمایی اربعین، برای ارائه خدمات بهتر به زائران در موکب‌ها همکاری و پشتیبانی خواهند کرد.

وی افزود: در همین راستا، از تمامی ظرفیت دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و تعاونی استان، براساس دستورالعمل‌های وزارتخانه و تکالیف استانی و ملی استفاده خواهد شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز با قدردانی از همراهی و هماهنگی تشکل‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و دستگاه‌های تابعه این وزارتخانه در برگزاری برنامه‌های مرتبط با اربعین، گفت: پیاده‌روی اربعین یکی از بزرگ‌ترین و باشکوه‌ترین رویدادهای معنوی و نماد استحکام و انسجام شیعیان است که جایگاه عمیقی در میان مردم دارد.

فلاح‌نژاد هدف از برگزاری این نشست‌ها را هماهنگی، برنامه‌ریزی و رفع موانع برای برگزاری هرچه بهتر مراسم اربعین عنوان کرد و افزود: تمامی دستگاه‌های زیرمجموعه و شرکای اجتماعی باید سهم و نقش خود را در استمرار و برگزاری هرچه باشکوه‌تر این رویداد عظیم ایفا کنند.

وی همچنین با تأکید بر اهمیت تأمین ملزومات مورد نیاز موکب‌ها، به‌ویژه آب معدنی برای موکب‌های استان کرمانشاه و سایر استان‌های معین، از دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و تعاونی استان خواست با همدلی و استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود و با هماهنگی و محوریت اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز، برای خدمت‌رسانی مطلوب به زائران اربعین مشارکت کنند.

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