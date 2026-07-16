1069 واحد تولیدی البرز تحت نظارت استاندارد قرار دارند/ صدور 53 پروانه استاندارد اجباری در چهار ماه

به گزارش خبرنگار ایلنا، مسعود جوادی مدیرکل استاندارد استان البرز با تشریح عملکرد چهارماهه نخست سال جاری، از صدور 53 پروانه استاندارد اجباری برای واحدهای تولیدی خبر داد و اظهار کرد: در حال حاضر یک‌هزار و 69 واحد تولیدی در استان تحت نظارت این اداره‌کل قرار دارند.

جوادی گفت: در چهار ماه نخست سال جاری 53 پروانه استاندارد اجباری برای واحدهای تولیدی صادر شده و 90 پروانه استاندارد تشویقی نیز تمدید شده است.

وی افزود: در حال حاضر یک‌هزار و 69 واحد تولیدی تحت پوشش نظارت اداره‌کل استاندارد البرز فعالیت می‌کنند و یک‌هزار و 938 پروانه استاندارد اجباری و 284 پروانه استاندارد تشویقی معتبر در سطح استان وجود دارد.

مدیرکل استاندارد استان البرز با تأکید بر اهمیت نظارت مستمر بر اجرای الزامات استاندارد در بخش‌های تولیدی و خدماتی، گفت: تحقق کامل اهداف نظارتی سازمان ملی استاندارد، بدون مشارکت شهروندان امکان‌پذیر نیست و مردم می‌توانند به عنوان بازوان نظارتی این سازمان در ارتقای کیفیت کالاها و خدمات نقش‌آفرینی کنند.

جوادی با اشاره به اقدامات فرهنگی انجام شده در مدارس استان تصریح کرد: آموزش‌های ارائه شده موجب شده است بسیاری از دانش‌آموزان البرزی به عنوان بازرسان افتخاری استاندارد، موارد احتمالی عرضه کالاهای غیراستاندارد در فروشگاه‌ها را به اداره‌کل استاندارد گزارش کنند.

وی سامانه «مردم‌دار» به نشانی 1517.inso.gov.ir را پل ارتباطی مستقیم میان مردم و سازمان ملی استاندارد دانست و افزود: فراهم کردن امکان دسترسی آسان و بدون واسطه شهروندان به مسئولان، یکی از مهم‌ترین ارکان تحقق حقوق شهروندی و افزایش مشارکت عمومی در حوزه نظارت بر استانداردها است.

مدیرکل استاندارد استان البرز همچنین از صدور هشت پروانه استاندارد تشویقی و تمدید 15 پروانه دیگر در چهار ماه نخست سال جاری خبر داد.

انتهای پیام/