واژگونی کامیون حمل ماسه روی خودروی سواری در عظیمیه کرج/راننده محبوس نجات یافت

به گزارش ایلنا از البرز، سعید قدمی، معاون عملیات و امور ایستگاه‌های سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج با اشاره به حادثه رانندگی سه‌شنبه شب ۱۶ تیرماه در کرج، اظهار کرد: در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ مبنی بر برخورد یک دستگاه کامیون حمل ماسه با چند خودرو در میدان طالقانی عظیمیه، نیروهای عملیاتی از ایستگاه‌های ۱۲، ۱۸ و ۲۹ بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: یک دستگاه کامیون حمل ماسه پس از برخورد با ۵ خودروی سواری و وارد کردن خسارت به آن‌ها، روی یک دستگاه خودروی اچ‌سی کراس واژگون شد که در مجموع ۶ خودرو در این حادثه درگیر شدند.

قدمی با بیان اینکه راننده خودروی اچ‌سی کراس در داخل کابین خودرو محبوس شده بود، گفت: آتش‌نشانان با انجام عملیات تخصصی امداد و نجات، این مرد حدود ۴۳ ساله را در کوتاه‌ترین زمان ممکن از داخل خودرو رهاسازی کردند و برای ادامه درمان به عوامل اورژانس تحویل دادند.

معاون عملیات و امور ایستگاه‌های سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج خاطرنشان کرد: برای امدادرسانی به این حادثه، ۱۲ آتش‌نشان به همراه ۴ دستگاه خودروی امدادی به محل اعزام شدند و عملیات ایمن‌سازی محل پس از نجات مصدوم و رفع خطر به پایان رسید.

انتهای پیام/