به گزارش ایلنا، جابر خوشگرد با اشاره به عملیات امداد و نجات طی هفته گذشته، اظهار کرد: در مجموع چهار هزار و ۱۳۹ تماس مردمی با سامانه ۱۲۵ برقرار شد که در پی آن، مأموریت‌های مختلف امدادی و عملیاتی در سطح شهر کرج با حضور ۸۸۶ نفرساعت نیروی عملیاتی انجام شد.

وی افزود: در این بازه زمانی ۷۸ مورد حریق و ۱۵۹ مورد حادثه در سطح شهر کرج به ثبت رسید که برای مدیریت این مأموریت‌ها، ۳۱۲ دستگاه خودروی عملیاتی به‌کار گرفته شد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج ادامه داد: همچنین آتش‌نشانان در ۲۱ مورد استقرار ایمنی و پیشگیرانه حضور داشتند تا از بروز حوادث احتمالی در تجمع‌ها و شرایط خاص جلوگیری شود.

خوشگرد با اشاره به نتایج عملیات‌های انجام‌شده تصریح کرد: در جریان مأموریت‌های هفته گذشته، ۴۶ شهروند از شرایط خطرناک نجات یافتند و ۲۰ نفر نیز مصدوم شدند که بلافاصله برای دریافت خدمات درمانی به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی با تأکید بر اهمیت رعایت نکات ایمنی از سوی شهروندان خاطرنشان کرد: آمار حوادث و مأموریت‌های انجام‌شده، ضرورت توجه جدی‌تر به هشدارهای ایمنی و رعایت اصول پیشگیرانه را بیش از پیش یادآور می‌شود.

انتهای پیام/