تمهیدات ویژه برای انتقال زائران مراسم وداع و تشییع در نظر گرفته شد

به گزارش ایلنا، سیدعلی‌اکبر میروکیلی اظهار کرد: خط ۲ قطار شهری کرج در روزهای ۱۳، ۱۴ و ۱۵ تیرماه با افزایش ساعات بهره‌برداری از ساعت ۶ صبح تا ۲۲، در ایستگاه‌های چهل‌وپنج متری گلشهر، سه‌راه رجایی‌شهر، آیت‌الله طالقانی و شهید سلطانی آماده ارائه خدمات به شهروندان و زائران است.

وی افزود: تمامی ظرفیت‌های سازمان حمل‌ونقل ریلی شهرداری کرج برای ارائه خدمات مطلوب به همشهریان و زائران بسیج شده و اولویت اصلی، ارائه خدمات منظم، بدون وقفه و مدیریت هوشمند جریان مسافران در این رویداد ملی است تا اتصال مناسب شبکه قطار شهری کرج به متروی تهران برای جابه‌جایی زائران فراهم شود.

مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل ریلی شهرداری کرج با بیان اینکه در طول برگزاری این مراسم، خدمات با بالاترین سطح کیفیت و نظم ارائه خواهد شد، تصریح کرد: برنامه‌ریزی لازم برای پاسخگویی به افزایش حجم مسافران انجام شده و خدمات‌رسانی متناسب با میزان تقاضا به‌صورت ۲۴ ساعته ادامه خواهد داشت.

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