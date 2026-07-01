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استاندار. البرز:

ادارات استان برای خدمت‌رسانی به زائران مراسم وداع و تشییع فعال خواهند بود/ شهرک‌های صنعتی تعطیل می‌شوند

ادارات استان برای خدمت‌رسانی به زائران مراسم وداع و تشییع فعال خواهند بود/ شهرک‌های صنعتی تعطیل می‌شوند
کد خبر : 1807257
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تردد در آزادراه غدیر یک هفته رایگان است

استاندار البرز با اشاره به نقش این استان در پشتیبانی از برگزاری مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید، اعلام کرد: ادارات استان البرز در روزهای شنبه و یکشنبه به‌منظور تداوم خدمت‌رسانی به مردم و زائران تعطیل نخواهند بود.

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرج، مجتبی عبداللهی در پنجمین جلسه ستاد هماهنگی برگزاری مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید، اظهار کرد: تمامی ظرفیت‌های استان برای ارائه خدمات به زائرانی که از سراسر کشور، به‌ویژه استان‌های غربی، از مسیر البرز عازم تهران هستند، بسیج شده است.

وی با اشاره به انجام هماهنگی‌های لازم میان دستگاه‌های اجرایی افزود: در این نشست موضوعات مربوط به حمل‌ونقل، مدیریت ترافیک، اسکان، پذیرایی و سایر خدمات مورد بررسی قرار گرفت و فرمانداری‌ها و کمیته‌های تخصصی نیز اقدامات لازم را برای آمادگی هرچه بیشتر انجام داده‌اند.

استاندار البرز با تأکید بر نقش این استان به‌عنوان استان معین تهران در برگزاری این مراسم گفت: بر همین اساس، ادارات استان در روزهای شنبه و یکشنبه فعال خواهند بود تا خدمات‌رسانی به مردم و زائران بدون وقفه ادامه یابد.

عبداللهی ادامه داد: مدارس و دانشگاه‌ها تعطیل هستند و افرادی که قصد حضور در مراسم را داشته باشند، امکان شرکت در این آیین را خواهند داشت، اما به‌منظور مدیریت بهتر ترافیک و استمرار ارائه خدمات عمومی، فعالیت دستگاه‌های اجرایی ادامه خواهد داشت.

وی همچنین از تعطیلی شهرک‌های صنعتی استان خبر داد و اظهار کرد: این تصمیم با هدف کاهش بار ترافیکی محورهای مواصلاتی، به‌ویژه آزادراه کرج–تهران، و تسهیل تردد زائران اتخاذ شده است.

استاندار البرز با بیان اینکه تمامی دستگاه‌های اجرایی، نیروهای امدادی و خدماتی استان در آماده‌باش کامل قرار دارند، تصریح کرد: همه امکانات استان برای انجام هرچه بهتر این مأموریت و ارائه خدمات مناسب به زائران به کار گرفته شده است.

عبداللهی همچنین از رایگان شدن تردد در آزادراه غدیر به مدت یک هفته خبر داد و گفت: این تصمیم با هدف تسهیل تردد زائران، مدیریت بار ترافیکی محورهای مواصلاتی و انتقال بخشی از حجم ترافیک از آزادراه کرج–قزوین به آزادراه غدیر اجرایی می‌شود تا عبور و مرور خودروها و کاروان‌های عزیمت‌کننده به تهران روان‌تر انجام شود.

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