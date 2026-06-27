فرمانده سپاه استان:
البرز برای میزبانی از زائران مراسم تشییع رهبر شهید آمادگی کامل دارد
فرمانده سپاه امام حسن مجتبی(ع) استان البرز گفت: این استان بهعنوان معین تهران در برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید، تمامی ظرفیتهای خود را برای اسکان، پذیرایی و خدمترسانی به زائران بسیج کرده و آمادگی کامل برای میزبانی از زائران را دارد.
به گزارش ایلنا از البرز، سردار حیدرنیا در چهارمین جلسه ستاد هماهنگی برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید اظهار کرد: زائران این مراسم به دو شیوه، بهصورت شخصی با خودروهای خانوادگی و همچنین در قالب کاروانها راهی تهران خواهند شد و استان البرز برای ارائه خدمات به هر دو گروه آمادگی کامل دارد.
وی افزود: برنامهریزیهای لازم برای اسکان، پذیرایی و ارائه خدمات رفاهی به زائران انجام شده و با محوریت فرمانداران و فرماندهان نواحی سپاه، تمامی شهرستانهای استان برای میزبانی از زائران آماده هستند.
فرمانده سپاه امام حسن مجتبی(ع) استان البرز با اشاره به هماهنگی میان دستگاههای اجرایی استان تصریح کرد: با راهبری استاندار البرز و همکاری همه دستگاههای مسئول، هماهنگی مطلوبی در سطح استان شکل گرفته و تلاش میکنیم میزبانی در شأن زائران و دلدادگان رهبر شهید انجام شود.
حیدرنیا همچنین از راهاندازی سامانه هوشمند ثبتنام و اسکان زائران خبر داد و گفت: ستاد برگزاری مراسم، سامانه و اپلیکیشنی را برای ثبتنام و هدایت زائران طراحی کرده است که بهزودی اطلاعرسانی خواهد شد. زائران از طریق این سامانه میتوانند بهصورت برخط نزدیکترین محل اسکان و اقامت خود را شناسایی و از خدمات پیشبینیشده بهرهمند شوند.
وی خاطرنشان کرد: تمامی تمهیدات لازم برای میزبانی شایسته از زائران اندیشیده شده است و امیدواریم با همدلی دستگاههای اجرایی و مشارکت مردم، بتوانیم خدمترسانی مطلوبی به زائران این مراسم ارائه کنیم.