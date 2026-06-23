به گزارش ایلنا از کرج، جابر خوشگرد با اشاره به تمهیدات پیش‌بینی‌شده برای برگزاری ایمن مراسم عزاداری اظهار کرد: با توجه به حضور گسترده هیئت‌های مذهبی و دسته‌های عزاداری در سطح شهر، برنامه‌ریزی لازم برای استقرار نیروها و تجهیزات عملیاتی در مسیرهای پرتردد انجام شده تا در صورت بروز هرگونه حادثه، امدادرسانی در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

وی افزود: در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی (ع)، بیش از ۶۰ آتش‌نشان در قالب دو شیفت صبح و عصر، در ۱۲ نقطه از شهر کرج مستقر خواهند شد و مسئولیت تأمین ایمنی مراسم و رسیدگی به حوادث احتمالی را بر عهده خواهند داشت. این اقدام با هدف کاهش زمان رسیدن نیروهای امدادی به محل حادثه و افزایش سرعت خدمات‌رسانی به شهروندان انجام می‌شود.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج با تأکید بر نقش همکاری شهروندان در تسهیل عملیات امدادی، از عزاداران حسینی (ع) خواست از توقف یا پارک خودرو در مسیرهای امدادی خودداری کنند تا خودروهای عملیاتی در صورت نیاز بتوانند بدون تأخیر به محل حادثه اعزام شوند.

خوشگرد در پایان از شهروندان درخواست کرد در صورت وقوع هرگونه حادثه، ضمن حفظ آرامش و دور شدن از محل خطر، موضوع را از طریق سامانه ۱۲۵ یا به آتش‌نشانان مستقر در مسیرهای عزاداری اطلاع دهند تا عملیات امدادرسانی با سرعت و ایمنی بیشتری انجام شود.

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