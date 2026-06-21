عضو شورای کمالشهر:
پروژههای نیمهتمام کمالشهر تا پایان سال به سرانجام میرسند/ توسعه فضای سبز و کنترل ساختوساز غیرمجاز در اولویت مدیریت شهری است
دبیر شورای اسلامی شهر کمالشهر با تشریح مهمترین پروژههای عمرانی این شهر، از پیشرفت مناسب طرحهایی همچون پارک بزرگ خرمدشت، ساماندهی آبهای سطحی، سالن همایشها و توسعه فضاهای سبز خبر داد و گفت: مدیریت شهری در کنار اجرای پروژههای عمرانی، کنترل ساختوسازهای غیرمجاز و توجه ویژه به مناطق کمبرخوردار را با جدیت دنبال میکند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، سیدموسی حسینی در حاشیه شورای اداری شهرستان کرج با اشاره به پروژههای نیمهتمام کمالشهر اظهار کرد: چندین پروژه مهم در سطح کمالشهر با برنامهریزی شورای شهر و شهرداری در حال اجراست که یکی از مهمترین آنها پارک بزرگ خرمدشت است.
وی افزود: عملیات اجرایی این پروژه آغاز شده و طبق برنامهریزی انجامشده، فاز نخست آن تا پایان امسال به بهرهبرداری خواهد رسید. این پروژه در سه فاز اجرا میشود و پیشبینی میکنیم طی سه سال آینده بهطور کامل تکمیل شود.
حسینی با اشاره به پروژه سالن همایشهای کمالشهر گفت: عملیات فونداسیون و بخشهای مختلف این پروژه در حال اجراست، اما افزایش قیمتها موجب بروز مشکلاتی برای پیمانکار شده است. انتظار داریم با تعیین پیمانکار جایگزین، این پروژه نیز تا پایان سال جاری به بهرهبرداری برسد.
دبیر شورای شهر کمالشهر همچنین ساماندهی آبهای سطحی را از مهمترین پروژههای عمرانی شهر دانست و تصریح کرد: این پروژه طبق برنامه زمانبندی در حال اجراست و روند پیشرفت آن رضایتبخش است. امیدواریم تا پایان سال شاهد بهرهبرداری کامل آن باشیم.
وی در ادامه با اشاره به رشد جمعیت کمالشهر اظهار کرد: افزایش مهاجرت و رشد جمعیت موجب شده سرانه فضای سبز شهر با استانداردهای مطلوب فاصله داشته باشد، اما مدیریت شهری برای جبران این کمبود برنامهریزی کرده است.
حسینی افزود: احداث پارکهای محلی در خرمدشت، رضوانیه و پیشاهنگی انجام شده و پروژه احداث پارک بزرگ ۳۲ هزار مترمربعی نیز در دستور کار قرار دارد که با بهرهبرداری از آن، سرانه فضای سبز شهر به وضعیت مطلوبتری خواهد رسید.
وی درباره توجه به مناطق کمبرخوردار نیز گفت: یکی از مناطق هدف ما، محدوده باسکول است که برای آن توافق مناسبی جهت تملک زمینی به مساحت ۱۲ هزار متر مربع انجام شده تا علاوه بر توسعه فضای سبز، زمینه اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی در این منطقه فراهم شود.
دبیر شورای اسلامی شهر کمالشهر در پاسخ به پرسشی درباره ساختوسازهای غیرمجاز اظهار کرد: یکی از عوامل اصلی گسترش این پدیده، معاملات قولنامهای در برخی مناطق بهویژه خرمدشت است که باعث شده برخی افراد بدون دریافت پایانکار اقدام به ساختوساز کنند.
وی ادامه داد: شورای شهر بارها تذکرات لازم را به شهرداری و واحدهای مرتبط داده است و انتظار داریم نظارتها با دقت بیشتری انجام شود. بخشی از تخلفات مربوط به سالهای گذشته بوده، اما در این دوره توانستهایم میزان تخلفات را تا حد زیادی کنترل کنیم.
حسینی خاطرنشان کرد: با تقویت نظارت پلیس ساختمان، واحد خدمات شهری و نظارت شورای شهر، از ساختوسازهای خارج از ضابطه جلوگیری شده و در برخی موارد حتی ارتفاع ساختمانهای در حال احداث نیز مطابق ضوابط اصلاح شده است.
وی درباره نوسازی بافتهای فرسوده نیز گفت: سیاست اصلی مدیریت شهری، تشویق مالکان به تجمیع پلاکها و استفاده از مشوقهای قانونی برای نوسازی است. هرچند صدور پروانه رایگان در همه موارد امکانپذیر نیست، اما مشوقهای متعددی برای سرمایهگذاران و سازندگان در نظر گرفته شده تا روند بازسازی بافتهای فرسوده سرعت بگیرد.
دبیر شورای شهر کمالشهر در پایان به تمدید دوره ششم شورا اشاره کرد و گفت: افزایش مدت فعالیت شورا موجب شد چندین پروژه مهم از مرحله اجرا به بهرهبرداری برسد؛ از جمله بازگشایی معابر، اجرای پروژه ۲۴ متری خرمدشت، سرای محله پیشاهنگی و تعدادی دیگر از پروژههای عمرانی که اکنون آماده افتتاح یا بهرهبرداری هستند.
حسینی تأکید کرد: امیدواریم با ادامه این روند بتوانیم خدمات بیشتری به شهروندان کمالشهر ارائه کنیم و پروژههای در دست اجرا را نیز در موعد مقرر به پایان برسانیم.