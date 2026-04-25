پیام مدیرکل کار البرز به مناسبت هفته کارگر/گلباران شهدای کار و تلاش

به گزارش ایلنا از البرز، در پیام حسین فلاح‌نژاد مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی البرز آمده است:

«هفته کارگرفرصتی است برای گرامیداشت مقام بزرگ مردان و بزرگ زنانی که با عنوان پر افتخار "کارگر"، آستین همت بالا زده و دل در گرو کسب روزی حلال و تلاش در جهت تولید و گرداندن چرخ اقتصاد این مرز و بوم دارند.

تلاش مجاهدانه وخستگی ناپذیر کارگران پشتوانه بی‌بدیل رشد و تعالی کشور و از مهمترین مولفه‌های تولید است و بی شک، نقش کارگران به عنوان موثرترین و کاراترین نیرو‌های محرکه جامعه، در فرایند تولید و اقتصاد کشور، نقشی سرنوشت ساز و کلیدی است .

امسال نیز این هفته با شعار «برخیز و بکوش-ایران هنگام کار است» نام‌گذاری شده است؛ شعاری الهام‌بخش که بیانگر روحیه تلاش، امید و حرکت در مسیر پیشرفت و آبادانی کشور است.

در شرایطی که کشور عزیزمان درگیر «جنگ رمضان» با دشمنان آمریکایی و صهیونیستی قرار گرفته ،سنگر تولید کشور که واحدهای تولیدی وصنعتی کشور سربازان آن هستند نیز در این جنگ آماج حملات دشمن جنایتکار قرار گرفتند اما در زیر این بحران ها جامعه کارگری ایران اسلامی بار دیگر نشان داده است که در سخت‌ترین شرایط با قدرت و مجاهدانه همانند رزمندگان عرصه میدان نبرد نیز سنگر تولید را رها نکرده و نخواهند کرد و کارگران سختکوش وجان فدای عرصه تولید، علی‌رغم شرایط جنگی و مخاطرات موجود، با ایثار و فداکاری چرخه تولید را زنده نگه داشته‌ و اجازه نداده‌اند لحظه ای جریان تولید برای تامین مایحتاج مردم متوقف شود.

در این ایام پر از شور و حماسه که دنیا شاهد وحدت میدان و خیابان در ایران بزرگ است، یاد و خاطره‌ی شهدای والامقام کارگر استان البرز وکشور را که خون پاکشان در راه صیانت از این سرزمین و مقابله با تجاوز دشمنان نثار شد، گرامی می‌داریم و به روح بلند همه‌ی آنان درود می‌فرستیم.

اینجانب هفته کار و کارگر را به پیشگاه آحاد جامعه کارگری به‌خصوص کارگران زحمت کش و پرتلاش استان البرز که بازوی توانمند اقتصاد و تولید کشور محسوب می شوند، صمیمانه تبریک عرض نموده و ضمن آرزوی سلامتی و توفیق برای این عزیزان، امیدوارم در سالجاری با عزم جدی و همت وافر تلاش گران این عرصه، با شکست دشمنان میهن در صحنه نبرد جنگ و اقتصاد شاهد دمیده شدن شور و امید در چرخه تولید و اقتصاد کشور و تحقق اهداف متعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تحت زعامت مقام عظمای ولایت باشیم.»

فلاح‌نژاد مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان البرز همچنین به مناسبت آغاز هفته کار و کارگر با همراهی مدیران مسئول و فعالان حوزه کارگری و کارفرمایی استان در گلباران مزار شهدا در کرج شرکت کرد،

