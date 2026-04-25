شهردار کمالشهر خبر داد:
دیوارکشی حریم راهآهن با هدف امنیت شهروندی و صیانت از زیرساختهای شهری
شهردار کمالشهر گفت: با هدف ارتقای امنیت شهروندان و صیانت از زیرساختهای شهری، دیوارکشی حریم راهآهن اجرا میشود.
به گزارش ایلنا از البرز، محمد اسدی شهردار کمالشهر به همراه صالح گلزار زیرک رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی و معاون خدمات شهری، با حضور در محل پروژه دیوارکشی حریم خطوط ریلی، از نزدیک در جریان روند ایمنسازی این مسیر قرار گرفتند.
این پروژه که در پی توافق نهایی با شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران کلید خورده است، گامی حیاتی برای پیشگیری از حوادث ناگوار و کاهش آسیبهای اجتماعی در این محدوده محسوب میشود.
محمد اسدی شهردار کمالشهر، به اتفاق صالح گلزار زیرک رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی و محمود سعادت معاون خدمات شهری، از عملیات اجرایی دیوارکشی و حصارکشی حریم راهآهن بازدید کردند.
اسدی با اشاره به ضرورت اجرای این پروژه اظهار داشت: با توجه به وقوع حوادث تلخ برخورد عابر پیاده و خودرو با قطار در سنوات گذشته، ایمنسازی این محدوده از اولویتهای اصلی مدیریت شهری قرار گرفت. خوشبختانه با پیگیریهای صورت گرفته و توافق میان نمایندگان قانونی شرکت راهآهن و شهرداری کمالشهر، عملیات مسدودسازی مسیرهای پرخطر و غیرمجاز با شتاب مطلوبی در حال اجراست.
صالح گلزار زیرک، رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر نیز در حاشیه این بازدید، بر ابعاد نظارتی و حفاظتی این طرح تأکید کرد و افزود: علاوه بر حفظ جان شهروندان، گزارشهای متعددی مبنی بر افزایش سرقت از تجهیزات خطوط ریلی و زیرساختهای مرتبط دریافت شده بود که اجرای حصارکشی استاندارد، نقش بسزایی در بازدارندگی از سرقت و صیانت از اموال عمومی ایفا خواهد کرد.
این پروژه با هدف ممانعت از ترددهای غیرمجاز عرضی و هدایت عبور و مرور به گذرگاههای ایمن تعریف شده و پیشبینی میشود با تکمیل آن، شاخصهای ایمنی زیستشهری در مناطق همجوار با ریل راهآهن در کمالشهر به طور چشمگیری ارتقا یابد.