گران‌فروشی، رکورددار تخلفات بازار در البرز/ ۱۵۱۲ واحد متخلف شناسایی شد

گران‌فروشی، رکورددار تخلفات بازار در البرز/ ۱۵۱۲ واحد متخلف شناسایی شد
معاون نظارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت البرز با اشاره به اینکه گران‌فروشی، عدم نصب قیمت و کم‌فروشی بیشترین تخلفات شناسایی‌شده در بازار این استان است، گفت: با اجرای طرح‌های نظارتی ویژه برای کنترل بازار و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان در زمان جنگ اخیر، مجموعاً ۵۸۰۸ بازرسی از واحدهای صنفی کرج انجام شد که نتیجه آن تشکیل ۱۵۱۲ پرونده تخلف به ارزش ۵۸ میلیارد تومان بود.

به گزارش ایلنا از البرز، کوروش مرادی معاون صمت البرز با اشاره به تشدید نظارت بر بازار در زمان جنگ اخیر، اظهار کرد: از ابتدای جنگ تا زمان اعلام آتش‌بس رسمی، تیم‌های نظارتی در کرج ۵۸۰۸ بازرسی میدانی با هدف کنترل قیمت‌ها، برخورد با تخلفات و تأمین کالاهای ضروری در سطح اصناف اجرا کرده‌اند. 

مرادی با اشاره به نتایج این پایش‌ها اظهار کرد: طی این مدت ۱۵۱۲ پرونده تخلف صنفی تشکیل شد که مجموع ارزش آن‌ها به ۵۸ میلیارد تومان می‌رسد. این رقم بیانگر شدت برخوردهای نظارتی در دوره اخیر است.

به گفته معاون نظارت صمت البرز، گران‌فروشی با ۷۵۰ پرونده بیشترین سهم را از تخلفات داشت. پس از آن نیز عدم نصب نرخنامه ۴۴۴ مورد و کم‌فروشی با ۲۳۵ مورد در رتبه‌های بعدی تخلفات قرار گرفتند. 

مرادی درباره گروه‌های صنفی مورد بازرسی گفت: نانوایی‌ها با ۱۵۸۷ مورد بازرسی، گروه پروتئینی ۴۲۶ بازرسی و میوه‌فروشی‌ها با ۲۴۰ مورد بازرسی دارای بیشترین تعداد بازرسی بوده است. 

وی افزود: انتخاب این گروه‌ها به دلیل نقش کلیدی آن‌ها در سبد مصرف خانوار و اهمیت تأمین کالاهای اساسی بوده است.

معاون نظارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان البرز از شهروندان خواست هرگونه تخلف صنفی را از طریق سامانه ۱۲۴ گزارش کنند تا در کمترین زمان ممکن رسیدگی شود.

اخبار مرتبط
