به گزارش ایلنا از البرز، حسین فاضلی هریکندی با تبیین اقدامات دادگاه‌های صلح استان البرز در سال گذشته بیان کرد: در اجرای «قانون جدید شورا‌های حل اختلاف مصوب سال ۱۴۰۲» موانع متعدد وجود داشت، اما با حمایت رئیس قوه قضائیه و همت و تلاش مضاعف مجموعه مدیران، قضات و کارمندان دادگستری کل استان البرز بسیاری از این موانع در حوزه زیرساختی و منابع انسانی برطرف و عملکرد قابل توجهی در حوزه دادگاه‌های صلح محقق شد.

وی با اشاره به تدابیر اتخاذ شده در دادگستری کل استان البرز به منظور اجرای قانون جدید شورا‌های حل اختلاف و راه اندازی دادگاه‌های صلح در استان اضافه کرد: بدین منظور از ابتدای ابلاغ قانون، «کمیته استانی اجرای قانون شورا‌های حل اختلاف» در دادگستری کل استان تشکیل و ضمن احصای ظرفیت‌ها و کمبود‌های استان، با تمرکز بر نقاط قوت، برنامه ریزی جامعی برای اجرای دقیق این قانون تدوین شد.

رئیس کل دادگستری استان البرز با یادآوری اینکه عدم تخصیص امکانات لازم برای اجرای قانون از جمله موانع جدی بود متذکر شد: در این راستا با استفاده از ظرفیت‌های استانی، پنج ساختمان جداگانه در حوزه‌های قضایی کرج، فردیس، نظرآباد و ساوجبلاغ به منظور تشکیل مجتمع قضایی ویژه دادگاه‌های صلح و شورا‌های حل اختلاف اختصاص یافت.

وی با اشاره به برخی ویژگی‌های قانون جدید، به اقدامات انجام شده به منظور آموزش اجرای قانون اشاره کرد و گفت: بدین منظور دوره‌های آموزشی جداگانه برای کارکنان قضایی و اداری دادگاه‌های صلح، ضابطان دادگستری، مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، نمایندگان حقوقی دستگاه‌های اجرایی، کانون و مرکز کارشناسان رسمی و وکلای دادگستری استان برگزار شد.

فاضلی هریکندی با اعلام اینکه به تعداد ۱۸۵ هزار و ۸۹۴ پرونده در دادگاه‌های صلح استان از ابتدای راه اندازی در سال ۱۴۰۳ تا پایان سال ۱۴۰۴ رسیدگی شده است، اضافه کرد: در سال ۱۴۰۴ با فعالیت ۵۶ شعبه از ۶۵ شعبه مصوب دادگاه صلح در استان البرز، با تلاش همکاران ۱۳۹ هزار و ۷۳۱ پرونده معادل ۱۰۸ درصد پرونده‌های وارده به دادگاه‌های صلح استان البرز، رسیدگی و منتهی به صدور رای شد.

