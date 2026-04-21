در شهرستان نظرآباد؛

٣٠٠ راکب موتورسوار روستایی کلاه ایمنی دریافت کردند

رئیس اداره ایمنی و پایش هوشمند حمل و نقل اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز، گفت: در راستای برگزاری همایش ارتقایی‌ایمنی راکبین موتورسوار، ٣٠٠ کلاه ایمنی به موتورسواران روستاهای شهرستان نظرآباد اهدا شد.

به گزارش ‌ایلنا از البرز، علی شادفر با اشاره به برگزاری دوره آموزشی برای راکبان موتور در روستای فرخ آباد زیبادشت، کوهسار و روستای بختیار در شهرستان نظرآباد با حضور کارشناسان تخصصی راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و هم‌افزایی پلیس راه استان البرز در ارائه نکات ترافیکی اظهار کرد: این دوره‌های آموزشی در راستای ارتقای ضریب ایمنی موتورسواران در کاهش تصادفات و گسترش فرهنگ خود ایمنی در راکبان موتورسیکلت برگزار شد.

وی با بیان اینکه موضوع جان باختن و مجروح شدن موتورسیکلت سواران در تصادفات رانندگی به دلیل عدم استفاده از کلاه ایمنی یکی از دغدغه‌های  اداره ایمنی و پایش هوشمند حمل و نقل است، افزود: برای افزایش ضریب ایمنی راکبین موتورسوار و کاهش تلفات حوادث رانندگی دوره‌های آموزشی در طول سال برای موتورسواران برگزار می‌شود که امروز نیز این دوره برگزار و به راکبین موتورسوار کلاه ایمنی رایگان اهدا شد.

این مسئول توضیح داد: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان البرز در طول ایام سال نسبت به برگزاری همایش های ارتقای ایمنی راکبین موتورسوار در روستاهای استان اقدام خواهد کرد.

