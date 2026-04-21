٣٠٠ راکب موتورسوار روستایی کلاه ایمنی دریافت کردند

به گزارش ‌ایلنا از البرز، علی شادفر با اشاره به برگزاری دوره آموزشی برای راکبان موتور در روستای فرخ آباد زیبادشت، کوهسار و روستای بختیار در شهرستان نظرآباد با حضور کارشناسان تخصصی راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و هم‌افزایی پلیس راه استان البرز در ارائه نکات ترافیکی اظهار کرد: این دوره‌های آموزشی در راستای ارتقای ضریب ایمنی موتورسواران در کاهش تصادفات و گسترش فرهنگ خود ایمنی در راکبان موتورسیکلت برگزار شد.

وی با بیان اینکه موضوع جان باختن و مجروح شدن موتورسیکلت سواران در تصادفات رانندگی به دلیل عدم استفاده از کلاه ایمنی یکی از دغدغه‌های اداره ایمنی و پایش هوشمند حمل و نقل است، افزود: برای افزایش ضریب ایمنی راکبین موتورسوار و کاهش تلفات حوادث رانندگی دوره‌های آموزشی در طول سال برای موتورسواران برگزار می‌شود که امروز نیز این دوره برگزار و به راکبین موتورسوار کلاه ایمنی رایگان اهدا شد.

این مسئول توضیح داد: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان البرز در طول ایام سال نسبت به برگزاری همایش های ارتقای ایمنی راکبین موتورسوار در روستاهای استان اقدام خواهد کرد.

