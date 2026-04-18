افزایش ۴درصدی حمل کالا از البرز/انتقال ۱۳ میلیون تن کالا در سال ۱۴۰۴

به گزارش ایلنا از البرز، علی نفری معاون حمل و نقل اداره کل البرز با اشاره به حمل کالا از استان در سال ۱۴۰۴، اظهار کرد: ١٣ میلیون تن کالا در سال گذشته از مبدا استان البرز به سراسر کشور حمل شده است که این آمار نسبت به مدت مشابه سال١۴٠٣ رشد ۴ درصدی داشته است.

نفری با اشاره به وجود ١٣٢ شرکت حمل و نقل کالا دراستان البرز افزود: تعداد بارنامه‌های صادره توسط این شرکت‌ها طی این مدت یک میلیون و ١٨۶ هزار و ٢٨١ فقره بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با رشد ۶.۴ درصدی همراه بوده است.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای البرز تصریح کرد: با تلاش شبانه روزی همکاران اداره کل و با استفاده از ظرفیت تشکل های صنفی گشت های کنترل و نظارت بطور مستمر در محورهای استان فعال بوده و تمهیدات لازم جهت سهولت دسترسی صاحبین کالا به بهترین و مطلوب ترین شرایط جهت اخذ بارنامه قانونی در دستور کار قرار دارد.

وی عنوان کرد: محصولات کشاورزی،ساختمانی و معدنی بیشترین سهم جابجایی بار استان را به خود اختصاص داده است.

