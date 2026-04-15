به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، قربانعلی مصطفایی، مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان البرز، امروز در نشست خبری به مناسبت آغاز دهه کرامت، ضمن تشریح برنامه‌های این ایام گفت: مجموعه‌ای از اقدامات فرهنگی و اجتماعی با محوریت تکریم ائمه معصومین(ع) و خدمت‌رسانی به اقشار مختلف مردم استان برنامه‌ریزی شده است.

وی با اشاره به تدارک برنامه ویژه دختران در سالروز ولادت حضرت معصومه(س) افزود: این مراسم در قالب اجتماع شبانه و راهپیمایی دختران برگزار خواهد شد. همچنین گروهی از بانوان خادم‌یار با حضور در زایشگاه‌های استان، از مادرانی که در دهه کرامت صاحب فرزند می‌شوند با اهدای گل و هدیه تجلیل می‌کنند.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی البرز سرکشی از خانواده‌های متوفیان، بیماران و همچنین دیدار با خانواده‌های شهدا را از دیگر برنامه‌های این شبکه عنوان کرد و گفت: در راستای مأموریت‌های مرتبط با موضوع جوانی جمعیت، دیدار با خانواده‌های پرجمعیت نیز در دستور کار قرار دارد.

مصطفایی از غبارروبی بقاع متبرکه استان با همکاری اداره اوقاف در روز پنجشنبه خبر داد و ادامه داد: مقرر شده خادمین با حضور در شهر کرج و سایر شهرستان‌ها از گلزارهای شهدا نیز تجلیل کنند.

وی ادامه داد: خادمین رضوی روز جمعه در نماز جمعه شرکت می‌کنند و مدیران شبکه در گزارش‌هایی به مردم، فعالیت‌های دهه کرامت را تشریح خواهند کرد. همچنین یک راهپیمایی ورزشی صبح جمعه از میدان شهدا تا مصلای کرج برگزار و به برگزیدگان آن جوایزی اهدا می‌شود.

وی روز شنبه را به عنوان روز کتاب و کتاب‌خوانی معرفی کرد و ادامه داد: در این روز در تمام شهرستان‌های استان جلسات رایگان نقد و معرفی کتاب و برنامه‌های ادبی برگزار خواهد شد.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی البرز با اشاره به آغاز فعالیت کانون تخصصی نوجوانان با نام «کانون ابن رضا» افزود: این مجموعه ویژه نوجوانان ۱۲ تا ۱۸ سال است و مراسم رسمی افتتاح آن روز یکشنبه برگزار می‌شود.

مصطفایی همچنین از برگزاری اجتماع بزرگ خادمیاران، خانواده‌ها و عموم مردم در روز ولادت امام رضا(ع) خبر داد.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی البرز با اشاره به ابلاغ طرح تخفیف ۸درصدی به اصناف در طول دهه کرامت، از اجرای برنامه تقدیر از ورزشکاران مدال‌آور و نخبگان استان نیز خبر داد و افزود: میزهای خدمت در مسیر اجتماعات، مساجد متبرکه و مصلای نماز جمعه برپا خواهد شد و سفره‌های اطعام نیز در نقاط مختلف گسترده می‌شود.

وی با قدردانی از هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، امنیتی، انتظامی و مدیریت شهری استان در اجرای برنامه‌ها، از اهدای خون توسط خادمین رضوی در دهه کرامت خبر داد.

حضور کاروان‌های «زیر سایه خورشید» در البرز

ابراهیم نوروزی‌فر، مسئول روابط‌عمومی موسسه زیر سایه خورشید در ادامه این نشست خبری اظهار کرد: هدف اصلی کاروان‌ها در دهه کرامت، تکریم خانواده‌های معظم شهدا، دیدار با مردم در مناطق آسیب‌دیده و برگزاری اجتماعات مردمی با رویکردی متفاوت نسبت به سال‌های گذشته است.

وی افزود: حضور خادمان بارگاه ملکوتی امام رضا(ع) به همراه پرچم متبرک حرم رضوی، فرصتی معنوی برای مردم استان فراهم می‌آورد تا دل‌هایشان را روانه حرم مطهر امام رئوف کنند، چرا که بسیاری از مردم به دلیل شرایط مختلف امکان سفر به مشهد مقدس را ندارند.

نوروزی‌فر با اشاره به طراحی برنامه‌ها متناسب با شرایط کشور، بر اجرای هدفمند و متناسب با فضای اجتماعی و فرهنگی تأکید کرد و ادامه داد: تکریم خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران در اولویت برنامه‌های خادمان رضوی قرار دارد. بر این اساس، دیدار با خانواده شهدای حوادث اخیر، جنگ‌ها و رخدادهای مختلف، از جمله برنامه‌هایی است که با همکاری بنیاد شهید و سایر نهادهای مرتبط برگزار خواهد شد.

وی اضافه کرد: خادمان رضوی در جریان این سفر علاوه بر حضور در اجتماعات مردمی، از مناطق آسیب‌دیده نیز بازدید کرده و برنامه‌های معنوی را اجرا خواهند کرد. برگزاری برنامه‌های فرهنگی، معنوی و اجتماعی در اجتماعات شبانه، به ویژه در شهر کرج، از دیگر محورهای این سفر است.

مسئول روابط عمومی موسسه زیر سایه خورشید همچنین به تجربیات مثبت سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت: حضور خادمان حرم رضوی در مراکزی مانند زندان‌ها، بیمارستان‌ها و پادگان‌ها در دوره‌های گذشته منشأ اتفاقات مبارکی از جمله آزادی برخی زندانیان، اعطای مرخصی به مددجویان و حتی فراهم شدن امکان اعزام زیارتی برای برخی سربازان به مشهد مقدس بوده است.

وی افزود: گزارش‌های متعددی از گشایش در امور مردم و حتی شفای بیماران در سایه توسل به پرچم متبرک حرم امام رضا(ع) در سال‌های گذشته ثبت شده است. در تشریح برنامه زمان‌بندی و جغرافیایی، کاروان نخست از سوم اردیبهشت‌ماه فعالیت خود را در شهرهای کرج و محمدشهر آغاز کرده و در روزهای بعد در ماهدشت، گرمدره، فردیس، مشکین‌دشت و دیگر مناطق استان حضور خواهد داشت. کاروان دوم نیز همزمان فعالیت خود را از غرب کرج و مهرشهر شروع کرده و سپس در شهرستان‌های نظرآباد، چهارباغ، طالقان، ساوجبلاغ و شهرهای هشتگرد، مهستان، گلسار و کوهسار برنامه‌های مختلفی را برگزار خواهد کرد.

نوروزی‌فر در پایان، دهه کرامت را فرصتی ارزشمند برای تقویت روحیه امید، همبستگی اجتماعی و انسجام مردمی دانست و بر نقش کلیدی رسانه‌ها در انعکاس خدمات و فعالیت‌های فرهنگی این کاروان‌ها تأکید کرد و از فعالان رسانه خواست تا در معرفی و انعکاس برنامه‌های «زیر سایه خورشید» همراهی لازم را داشته باشند.

