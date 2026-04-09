در نشست مشترک بازرسی و صمت مطرح شد:
ضرورت نظارت هدفمند و ترسیم نقشه راه جدید برای پایداری زنجیره تأمین در البرز
طی نشست مشترک بازرس کل البرز و مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، مهمترین ریسکها و گلوگاههای موجود در زنجیره ارزش صنایع پاییندستی مورد بررسی دقیق قرار گرفت و چارچوب جدیدی برای پایداری زنجیره تأمین، کاهش ریسکها، ارتقای شفافیت و تسهیل تولید مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، عیسی هواسی مدیرکل بازرسی استان البرز در نشست تخصصی مشترک با مدیرکل صمت و بازرسی کل استان که با هدف ترسیم نقشه راه جدید برای پایداری زنجیره تأمین برگزار شد بر نقش نظارت پیشگیرانه در پایداری تولید استان تاکید کرد و اظهار داشت: «نظارت» صرفاً در انتهای فرآیند پاسخگو نیست؛ زنجیره تأمین باید از مرحله تخصیص مواد اولیه تا تبدیل، توزیع و عرضه نهایی بهصورت یکپارچه تحت پایش باشد لذا بخش بازرسی آمادگی دارد با همکاری صمت، نقشه ریسک هر صنعت را بهصورت علمی و مبتنی بر داده تهیه کند.
وی با اشاره به برخی چالشهای موجود افزود: عدم تطابق ظرفیتها، ناهماهنگی در حلقههای میانی، تأخیر در حملونقل و نارسایی در توزیع مواد اولیه از جمله عوامل افزایش هزینه تولید و انحراف در زنجیره ارزش است. رویکرد ما، همافزایی نظارتی و اجرایی برای رفع این گلوگاهها است.
هواسی تأکید کرد: هدف اداره کل بازرسی، تسهیل تولید سالم و شفاف و جلوگیری از انحرافات احتمالی در تخصیص، توزیع و مصرف مواد اولیه است.
تأکید بر لزوم بازآرایی زنجیره تأمین در صنایع پاییندستی
محمد انصاری مدیرکل صمت البرز در ادامه این نشست با اشاره به اهمیت رویکرد سیستمی در مدیریت زنجیره تأمین گفت: پایداری تولید بدون شناخت دقیق نقاط آسیبپذیر ممکن نیست. بررسی جامع ریسکها، بازآرایی حلقههای تبدیل و توجه به شکاف ظرفیتها باید با همکاری جدی دستگاههای نظارتی پیش برود.
وی صنایع پتروشیمی و پلیمری را یکی از محورهای اصلی اقتصاد استان دانست و افزود: با توجه به شرایط ویژه کشور، نیاز به مدل جدیدی برای عارضهیابی این زنجیره داریم؛ مدلی که شامل تحلیل حلقههای تبدیل، بررسی عدم تطابق ظرفیتها و شناسایی نقاط اختلال در تأمین مواد اولیه واحدهای پاییندستی باشد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز به چالشهای لجستیکی اشاره کرد و گفت: تأخیر در حملونقل، تعدد مقررات و مشکلات تخصیص مواد اولیه در مبادی ورودی، مستقیماً بر زمان و هزینه تولید اثر میگذارد. در جلسه، پیشنهادات فوری برای تسهیل انتقال مواد اولیه و همچنین راهکارهای بلندمدت برای اصلاح ساختار لجستیکی بررسی شد.
انصاری با اشاره به حساسیت زنجیره صنایع غذایی افزود: کوچکترین اختلال در زنجیره این حوزه میتواند اثرات وسیعی بر واحدهای تولیدی استان و بازار مصرف بگذارد. بسته مشترک نظارتی–تسهیلی با بازرسی کل برای مدیریت ریسکهای این بخش در حال تدوین است.
وی در پایان این نشست تأکید کرد که تنظیم بازار از مدیریت زنجیره تأمین جدا نیست. هماهنگی میان سیاستهای تولید، توزیع و پایش بازار از محورهای اصلی جلسه بود و مقرر شد مسیرهای جدیدی برای افزایش شفافیت و کاهش نوسانات طراحی شود.