مدیرکل استاندارد البرز:

سال گذشته ۲۴۹ پروانه استاندارد برای واحدهای تولیدی البرز صادر شد

مدیرکل استاندارد استان البرز با عنوان اینکه در سه ماهه چهارم سال گذشته ۶۸ پروانه صادر شده، گفت که در سال ۱۴۰۴ تعداد ۲۴۹ پروانه کاربرد نشان استاندارد برای واحدهای تولیدی البرز توسط این اداره کل صادر شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، مسعود جوادی مدیرکل استاندارد استان البرز در جمع خبرنگاران با اشاره به رشد چشمگیر و بی سابقه صدور پروانه کاربرد نشان استاندارد در سال ۱۴۰۴، اظهار کرد: با وجود شرایط خاص کشور و تحمیل جنگ 12 روزه در ابتدای سال و حملات دشمن به میهن اسلامی در اسفند و فروردین ماه جاری، ضمن برنامه ریزی‌های انجام شده نه تنها کوچکترین اختلالی در خدمات این اداره کل به وجود نیامده است، بلکه با تمهیدات انجام شده در مواردی نظیر صدور پروانه کاربرد نشان استاندارد جهت واحدهای تولیدی از رشد چشمگیری در مقایسه با سال‌های گذشته برخوردار شده است.

مدیرکل استاندارد استان البرز در ادامه افزود: در سه ماهه چهارم سال گذشته ۶۸ پروانه و در سال ۱۴۰۴ تعداد ۲۴۹ پروانه کاربرد نشان استاندارد برای واحدهای تولیدی توسط این اداره کل صادر شده است.

جوادی از تمدید و ابطال ۱۸۴ پروانه در سه ماهه چهارم سال قبل و همچنین از تعداد یک هزار و ۶۳ تمدید و ابطال پروانه کاربرد نشان استاندارد در سال ۱۴۰۴ خبر داد.

دبیر شورای استاندارد استان البرز در ادامه ارائه گزارش از عملکرد اداره متبوع خود در سال گذشته افزود: در سه ماهه چهارم سال قبل ۷ پروانه کاربرد نشان استاندارد تشویقی و در سال ۱۴۰۴ نیز ۲۰ پروانه تشویقی صادر شده است.

مدیرکل استاندارد استان البرز در ادامه افزود: در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۴ تعداد ۱۱۰۴ بازرسی فنی انجام شده ودر طول سال گذشته نیز ۴۴۳۴ بازرسی فنی از واحدهای تولیدی استان انجام شده است.

جوادی همچنین از ۱۴۶۴ فقره نمونه برداری در سه ماهه چهارم سال قبل و ۶۰۲۵ نمونه برداری از واحدهای تولیدی استان در سال ۱۴۰۴ خبر داد.

مدیرکل استاندارد استان البرز، تعداد آزمون‌های انجام شده در سه ماهه پایان سال گذشته را ۱۵۵۲ فقره و همچنین تعداد کل آزمون های انجام شده در سال گذشته را ۶۲۲۷ فقره عنوان کرد.

