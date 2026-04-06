مدیرکل بازرسی کل البرز:
۳۳۶۵ واحد مسکونی و تجاری در حملات آسیب دید/معرفی ۷۸ نفر برای دریافت ودیعه اجاره مسکن ۶ میلیارد ریالی
مدیرکل بازرسی کل استان البرز با اشاره به معرفی ۷۸ نفر برای دریافت ودیعه اجاره مسکن ۶ میلیارد ریالی با تنفس دو ساله و بازپرداخت بدون سود، گفت: طبق آمار اعلامی ۳۳۶۵ واحد مسکونی و تجاری دچار آسیب شده که از این تعداد ۱۰۹ واحد مسکونی کاملا تخریب شده است.
به گزارش ایلنا از البرز، عیسی هواسی مدیرکل بازرسی کل استان در نشستی که با حضور مدیران کل بنیاد مسکن و راه و شهرسازی استان برگزار شد از کیفیت ارائه خدمات به شهروندان آسیبدیده در حملات دشمن مطلع شد و بر نحوه محاسبه و ارزیابی و تعیین خسارات ساختمان های دولتی، عمومی و مسکونی و تجاری نظارت کرد.
این بازدید سرزده با هدف ارزیابی میدانی عملکرد دستگاههای متولی در رسیدگی وضعیت ارزیابی خسارات وارده ساختمان های مسکونی و دولتی در مورخ به همراه معاونت برنامهریزی و مدیریت منابع و سربازرسان امور سیاسی و قضایی و امور اقتصادی از اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان انجام شد و در جریان آخرین وضعیت آمار خسارات وارده و نحوه ارزیابی و تشکیل پرونده آسیب دیدگان ناشی از حملات دشمن آمریکایی و صهیونی قرار گرفت.
در جریان این بازدید، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و مدیرکل راه و شهرسازی استان گزارشی از اقدامات خود ارائه کردند و حسب آمار اعلامی ۳۳۶۵ واحد مسکونی و تجاری دچار آسیب شده که از این تعداد ۱۰۹ واحد مسکونی تخریب کامل شده و ۷۸ نفر برای دریافت ودیعه اجاره مسکن شش میلیارد ریالی با تنفس دو سال و بازپرداخت بدون سود به بانک عامل مسکن معرفی شدهاند و خسارت بابت آسیبهای جزئی و شکسته شدن شیشهها به خسارت دیدگان پرداخت شده است.
هواسی بازرس کل استان البرز در این بازدید ضمن تشکر و تقدیر از زحمات مدیران و کارکنان دخیل در فرآیند محاسبه و ارزیابی خسارات ساختمان های دولتی و مسکونی و تجاری، اعلام داشت که مسئولیت ارزیابی خسارات ساختمانهای مسکونی و تجاری در کلانشهر کرج با شهرداری کرج بوده و برای سایر شهرها و روستاها بر عهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است و مسؤلیت ارزیابی و تعیین میزان خسارت دستگاههای دولتی بر عهده اداره کل راه و شهرسازی است و گزارش ارزیابیها به مدیریت بحران استانداری ارسال میشود.
وی ضمن تأکید بر پیگیری تامین اعتبار خواستار تسهیل و تسریع در فرآیندهای ارزیابی خسارت و پرداخت غرامت پرداخت وفق ضوابط و مقررات موضوعه به خسارت دیدگان شد.