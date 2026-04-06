۳۳۶۵ واحد مسکونی و تجاری در حملات آسیب دید/معرفی ۷۸ نفر برای دریافت ودیعه اجاره مسکن ۶ میلیارد ریالی

به گزارش ایلنا از البرز، عیسی هواسی مدیرکل بازرسی کل استان در نشستی که با حضور مدیران کل بنیاد مسکن و راه و شهرسازی استان برگزار شد از کیفیت ارائه خدمات به شهروندان آسیب‌دیده در حملات دشمن مطلع شد و بر نحوه محاسبه و ارزیابی و تعیین خسارات ساختمان های دولتی، عمومی و مسکونی و تجاری نظارت کرد.

این بازدید سرزده با هدف ارزیابی میدانی عملکرد دستگاه‌های متولی در رسیدگی وضعیت ارزیابی خسارات وارده ساختمان های مسکونی و دولتی در مورخ به همراه معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع و سربازرسان امور سیاسی و قضایی و امور اقتصادی از اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان انجام شد و در جریان آخرین وضعیت آمار خسارات وارده و نحوه ارزیابی و تشکیل پرونده آسیب دیدگان ناشی از حملات دشمن آمریکایی و صهیونی قرار گرفت.

در جریان این بازدید، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و مدیرکل راه و شهرسازی استان گزارشی از اقدامات خود ارائه کردند و حسب آمار اعلامی ۳۳۶۵ واحد مسکونی و تجاری دچار آسیب شده که از این تعداد ۱۰۹ واحد مسکونی تخریب کامل شده و ۷۸ نفر برای دریافت ودیعه اجاره مسکن شش میلیارد ریالی با تنفس دو سال و بازپرداخت بدون سود به بانک عامل مسکن معرفی شده‌اند و خسارت بابت آسیب‌های جزئی و شکسته شدن شیشه‌ها به خسارت دیدگان پرداخت شده است.

هواسی بازرس کل استان البرز در این بازدید ضمن تشکر و تقدیر از زحمات مدیران و کارکنان دخیل در فرآیند محاسبه و ارزیابی خسارات ساختمان های دولتی و مسکونی و تجاری، اعلام داشت که مسئولیت ارزیابی خسارات ساختمان‌های مسکونی و تجاری در کلانشهر کرج با شهرداری کرج بوده و برای سایر شهرها و روستاها بر عهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است و مسؤلیت ارزیابی و تعیین میزان خسارت دستگاه‌های دولتی بر عهده اداره کل راه و شهرسازی است و گزارش ارزیابی‌ها به مدیریت بحران استانداری ارسال می‌شود.

وی ضمن تأکید بر پیگیری تامین اعتبار خواستار تسهیل و تسریع در فرآیندهای ارزیابی خسارت و پرداخت غرامت پرداخت وفق ضوابط و مقررات موضوعه به خسارت دیدگان شد.

