بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز از اداره کل انتقال خون استان

بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز از اداره کل انتقال خون استان
رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز با حضور در اداره کل انتقال خون استان از تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان این مجموعه در ایام تعطیلات و روزهای پرالتهاب اخیر قدردانی کرد.

به گزارش ایلنا از البرز، سید محمدمیری مدیرکل انتقال خون گزارش کاملی از فعالیت انتقال خون استان در ایام ماه مبارک رمضان، جنگ تحمیلی و ایام عید نوروز ارائه داد.

وی همچنین با اشاره به حضور صددرصدی پرسنل انتقال خون در روزهای اخیر اظهارداشت : مراکز اهدای خون به طور متسمر در دوشیفت صبح و عصر بدون وقفه اقدام به تامین صددرصدی خون و فرآورده های خونی مراکز درمانی استان نموده و علاوه بر آن درشبکه خون رسانی کشور معین استان های همجوار بوده است.

در این بازدید به فعالیت مستمر تیم‌های تخصصی، مدیریت صحیح مصرف خون و پایش ذخایر خونی و ارائه خدمات بدون وقفه اشاره شد؛  که این تدابیر موجب شد استان البرز در این مدت با هیچ‌گونه کمبود یا چالشی در تأمین خون و فرآورده‌های حیاتی مواجه نشود.

شهرام صیادی  رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز نیز با اشاره به نقش مؤثر کارکنان سازمان انتقال خون گفت: تلاش همکاران در این مجموعه مثال‌زدنی است. آنان با نهایت تعهد و مسئولیت‌پذیری، خدمات رسانی را بدون کوچک‌ترین اختلال ادامه دادند. پایداری ذخایر خون، نتیجه مستقیم تلاش این عزیزان و همراهی مردم نیکوکار استان البرز است.

وی با تأکید بر اهمیت فرهنگ اهدای خون داوطلبانه افزود: یکی از نقاط قوت استان البرز، فرهنگ ارزشمند اهدای خون است. مردم این استان همواره در شرایط مختلف در کنار کادر سلامت بوده‌اند و همین همراهی سبب شد در روزهای حساس اخیر، کمبودی در تأمین خون بیماران  وجود نداشته باشد.

رئیس دانشگاه در پایان با قدردانی از کارکنان انتقال خون استان، بر ضرورت تقویت فرهنگ اهدای خون، توسعه مشارکت‌های مردمی و استمرار حمایت از مجموعه انتقال خون استان تأکید کرد.

