به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، مسعود جوادی مدیرکل استاندارد استان البرز ضمن تبریک فرارسیدن نوروز باستانی 1405 و استقامت ستودنی ملت ایران در برابر تخاصم مشترک صهیونیستی- امپریالیستی، اظهار کرد: به‌رغم شرایط خاص کشور و اقتضائات این اداره کل برای بازرسی‌های میدانی؛ در خدمات این اداره کل نه تنها کوچکترین اختلالی به وجود نیامده است، بلکه در بسیاری از برنامه های ابلاغ شده، این اداره کل از سقف مصوب نیز فراتر رفته است، زیرا خدمت رسانی به شهروندان و استانداردسازی هیچ زمانی تعطیلی و توقف ندارد.

عضو شورای معاونین سازمان ملی استاندارد ایران در ادامه گفت: در راستای خدمت رسانی مطلوب به شهروندان و واحدهای تولیدی استان، تمام پروانه‌های صادره این اداره کل که زمان انقضای آن همزمان با اسفند ماه سال گذشته بوده است به مدت 3 ماه تمدید شده تا مدیران واحدها نگرانی از این بابت نداشته باشند.

دبیر شورای استاندارد استان البرز در ادامه با ارائه گزارشی از عملکرد این اداره کل در سال 1404 افزود: به دلیل حساسیت های نوروزی و موقعیت جغرافیایی استان البرز که کریدور ارتباطی شمال و غرب کشور با پایتخت است، با حساسیت ویژه، آزمون نازل‌های عرضه سوخت مایع همچون بنزین، گازوئیل و نفت سفید در تمامی پمپ بنزین های استان انجام و پس از اطمینان از عملکرد قریب به 1900 نازل، برچسب گذاری تصدیق آنها انجام شده تا شهروندان با اطمینان خاطر نسبت به سوختگیری اقدام کنند.

مدیرکل استاندارد استان البرز در ادامه افزود: در استان البرز 150 نازل گاز طبیعی فشرده (CNG) برای سوخت گیری خودروهای دوگانه سوز وجود داشته که در ایام منتهی به نوروز، 30 نازل با ارائه گزارش شهروندان و به صورت تصادفی مورد آزمون و بازرسی های کارشناسی قرار گرفته تا از صحت عملکرد نازل ها اطمینان حاصل شود.

این مدیر استانی در ادامه با هشدار رعایت نکات ایمنی در شرایط جنگی در جایگاه‌های سی‌ان‌جی گفت: هرگز هموطنان عزیز در این جایگاه‌ها با خودروی دارای سرنشین، سوخت گیری نکنند. تمام متولیان جایگاه‌های سی‌ان‌جی موظف بوده از ارائه خدمات به خودروهای دوگانه سوز دارای سرنشین هنگام سوخت‌گیری خودداری کرده و با رعایت نکات ایمنی، ابتدا سرنشینان را به قسمت ایمن هدایت کرده و سپس اجازه سوخت گیری را صادر کنند.

جوادی تصریح کرد: هرگونه استفاده از دخانیات در محوطه جایگاه‌های سی‌ان‌جی به شدت ممنوع بوده و در محوطه جایگاه باید تلفن‌های همراه خاموش شود.

جوادی در ‌ایان گفت: وفق ماده 14 آیین‌نامه نحوه تأمین ایمنی جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی فشرده به خودروها، تمام ناظران ایمنی جایگاه‌های سی‌ان‌جی مکلف هستند همه اقدامات و هشدارهای ایمنی لازم را ثبت کرده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، کوتاهی و نقص در ایمنی بهره‌برداری از جایگاه، فوراً موضوع را به جایگاه‌دار اعلام و رفع نقص و اشکال را پیگیری کند. وزارت کار، سازمان ملی استاندارد و شرکت پخش فراورده های نفتی باید بتوانند در هر لحظه به گزارش‌های ناظر ایمنی دسترسی داشته باشند.

