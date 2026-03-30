همزمان با ایام نوروز انجام شد؛
بازدید مدیرکل دامپزشکی استان البرز از کشتارگاه دام و سیلوهای ذخیرهسازی نهادههای دامی
مدیرکل دامپزشکی استان البرز طی بازدیدی که در راستای تشدید نظارتهای بهداشتی دامپزشکی در ایام تعطیلات نوروز انجام شد، علاوه بر بازدید از انبارها و سیلوهای ذخیره سازی و ترانزیت نهادههای دامی با حضور سرزده در یکی از کشتارگاههای دام استان، روند کشتار، نظارتهای بهداشتی و سلامت گوشت استحصالی را مورد بررسی قرار داد.
به گزارش ایلنا از البرز، علیرضا جمالی مدیرکل دامپزشکی استان البرز همزمان با ایام نوروز و در راستای تشدید نظارتهای بهداشتی بر فرآوردههای خام دامی به همراه معاون سلامت این اداره کل به صورت سرزده از یکی از کشتارگاههای دام استان بازدید کردند.
در این بازدید که با هدف بررسی روند بهداشتی ذبح دام، نحوه نظارتهای دامپزشکی و اطمینان از سلامت گوشت عرضه شده به شهروندان انجام شد، بخشهای مختلف کشتارگاه از جمله محل نگهداری دام زنده، سالن کشتار، سردخانهها و فرآیند انتقال و توزیع گوشت مورد بررسی قرار گرفت.
مدیرکل دامپزشکی استان البرز در جریان این بازدید با اشاره به اهمیت نظارتهای مستمر دامپزشکی در ایام تعطیلات نوروز گفت: با توجه به افزایش مصرف فرآوردههای خام دامی در این ایام، طرح تشدید نظارتهای بهداشتی دامپزشکی در سراسر استان اجرا شده و کارشناسان دامپزشکی به صورت مستمر بر کشتارگاهها، مراکز عرضه و واحدهای مرتبط نظارت دارند.
جمالی افزود: با توجه به میزان ذبح کشتار شده در کشتارگاه ها، تامین گوشت در سطح استان بصورت مستمر ادامه دارد و حضور ناظران بهداشتی و مسئولان فنی دامپزشکی در کشتارگاهها به صورت روزانه انجام میشود و تمامی دامهای ورودی قبل و بعد از کشتار تحت معاینه دقیق قرار میگیرند تا از سلامت گوشت استحصالی اطمینان حاصل شود.
ابوترابی، معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان البرز نیز در این بازدید بر رعایت کامل ضوابط بهداشتی، اصول قرنطینهای و استانداردهای دامپزشکی در کشتارگاهها تأکید کرد و گفت: هدف اصلی از این نظارتها، حفظ سلامت عمومی جامعه و پیشگیری از انتقال بیماریهای مشترک بین انسان و دام است.
وی افزود: اداره کل دامپزشکی استان البرز در قالب طرح تشدید نظارتهای بهداشتی نوروزی، با استقرار اکیپهای نظارتی در سطح استان، به صورت شبانهروزی بر روند تولید، نگهداری و عرضه فرآوردههای خام دامی نظارت دارد تا سلامت و امنیت غذایی شهروندان تأمین شود.
در پایان این بازدید، بر استمرار نظارتهای دامپزشکی در طول ایام نوروز تأکید شد.
بازدید از انبارها و سیلوهای ذخیره سازی و ترانزیت نهادههای دامی
مدیرکل دامپزشکی استان البرز به همراه معاون سلامت اداره کل همچنین در راستای نظارت بر سلامت و کیفیت نهادههای مورد استفاده در واحدهای دام و طیور، از یکی از انبارها و سیلوهای ذخیره سازی و ترانزیت نهادههای دامی در استان بازدید کردند.
در این بازدید، بخشهای مختلف مجموعه از جمله محل تخلیه و بارگیری، نحوه نگهداری نهادهها، شرایط بهداشتی انبارها، سیستمهای تهویه و فرآیند ذخیرهسازی مورد بررسی قرار گرفت.
جمالی در حاشیه این بازدید با اشاره به اهمیت نهادههای دامی در زنجیره تولید فرآوردههای خام دامی اظهار کرد: سلامت و کیفیت نهادههای دامی تأثیر مستقیمی بر سلامت دام و طیور و در نهایت بر کیفیت محصولات دامی دارد و از این رو نظارت بر مراکز نگهداری و توزیع نهادهها از برنامههای مهم دامپزشکی استان است.
وی افزود: با توجه به میزان ذخیره سازی انجام شده در سیلوها، مشکلی در توزیع نهادهای دامی در استان البرز وجود ندارد و پایش مستمر انبارها و سیلوهای نگهداری نهادههای دامی به منظور اطمینان از رعایت ضوابط بهداشتی و استانداردهای لازم انجام میشود تا نهادههای سالم و با کیفیت در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد.
ابوترابی معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان البرز نیز در جریان این بازدید بر اهمیت رعایت اصول بهداشتی در نگهداری نهادههای دامی تأکید کرد و گفت: نظارتهای دامپزشکی بر زنجیره تأمین نهادهها با هدف پیشگیری از بروز آلودگیها و حفظ سلامت دام و طیور به صورت مستمر انجام میشود.
این بازدید در چارچوب برنامههای نظارتی اداره کل دامپزشکی استان البرز برای صیانت از سلامت تولیدات دامی و ارتقای سطح بهداشت در زنجیره تأمین نهادههای دامی انجام شد.