پویش ملی «کنار مردم» با هدف ثبت روایتهای مردمی از خدمترسانی در جنگ رمضان آغاز شد
مدیرکل بهزیستی استان البرز از راهاندازی پویش ملی «کنار مردم» به همراه هشتگ #وقتی_خدمت_ادامه_دارد، خبر داد که به جمعآوری روایتهای مستند از فعالیتهای خدمترسانی در دوران جنگ رمضان میپردازد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، وجیهه محمدی فلاح، مدیرکل بهزیستی استان البرز روز یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به پویش ملی «کنار مردم» که با هدف ثبت روایتهای مردمی از خدمترسانی در جنگ رمضان آغاز شده است، این اقدام را گامی مهم در حفظ یاد و خاطره نیکوی فعالیتهای انسانی در شرایط سخت جنگ دانست و از مهلت ارسال آثار تا ۳۰ فروردین ۱۴۰۵ خبر داد.
مدیرکل بهزیستی البرز، درباره آغاز پویش ملی «کنار مردم» گفت: این پویش با هدف ثبت و حفظ روایتهای واقعی و انسانی از فعالیتهای خدمترسانی در دوران جنگ رمضان، توسط سازمان بهزیستی کشور بهصورت ملی راهاندازی شده است. این پویش با هشتگ #وقتی_خدمت_ادامه_دارد، نمادی از پایداری انسانیت و مسئولیتپذیری در شرایط بحرانی است.
وی افزود: در این پویش، روایتهای مددکاران، روانشناسان، خدمتدهندگان و شرکای اجتماعی سازمان بهزیستی که در طول جنگ رمضان در کنار مردم بودند، بهصورت مستند و اصیل جمعآوری خواهد شد. این آثار نه تنها گواهی بر فداکاری و عشق به مردم است، بلکه به عنوان منبع ارزشمندی برای آموزش، ترویج فرهنگ خدمت و تقویت اعتماد به مجموعه بهزیستی در آینده مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
محمدی فلاح درباره قالبهای مورد قبول آثار توضیح داد: فرمهای ارسال شامل فیلم مستند یا ویدیوی کوتاه، روایت مکتوب، فایل صوتی و عکسهای همراه با توضیح روایت یا متن توصیفی است.
وی تأکید کرد: تمامی آثار باید همراه با اطلاعات شامل نام و نام خانوادگی، کدملی، استان محل خدمت و شماره تماس ارسال شوند تا امکان بررسی و تأیید آثار فراهم شود.
مدیرکل بهزیستی البرز گفت: آثار میتوانند از طریق پیامرسان بله با شناسه kenaremardom@ ارسال شوند وهمچنین، ارسال آثار از طریق شماره تماس۰۹۱۷۶۰۴۰۶۴۷ نیز میسر است.
محمدی فلاح در پایان تاکید کرد: ما از همه عزیزانی که در دوران جنگ رمضان در خط مقدم خدمت بودند، دعوت میکنیم تا با ارسال روایتهای خود، بخشی از این یادگار انسانی را برای آیندگان حفظ کنند.